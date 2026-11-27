La Fiesta del Migrante de Colonia Avellaneda fue presentada este viernes en la Casa de la Cultura de Paraná, donde autoridades provinciales y municipales brindaron nuevos detalles sobre la sexta edición del encuentro, que se realizará el sábado 5 de diciembre en el Prado Español.

Participaron de la presentación el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; Natalia Prado, directora de Programas y Programación; Martín Godoy, responsable del área de Cultura municipal, y el músico Juan Manuel Bilat.

"Esta fiesta pone en valor la verdadera identidad de la localidad, reconociendo esta gran diversidad cultural que tiene Colonia Avellaneda", destacó Prado a Elonce, al expresar el acompañamiento del Gobierno provincial.

Natalia Prado, directora de Programas y Programación (Elonce)

Crecen las expectativas por la convocatoria

Weiss relacionó el crecimiento de la celebración con la transformación demográfica de Colonia Avellaneda, que actualmente cuenta con más de 25.000 habitantes, según precisó, y destacó la diversidad cultural que caracteriza a la comunidad.

Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda (Elonce)

“El año pasado superamos los 6.000, 7.000 visitantes y este año creemos que vamos a superar ampliamente las 10.000 personas”, anticipó el intendente, quien aseguró que la organización se prepara para recibir esa convocatoria.

Asimismo, valoró el trabajo de los equipos municipales que acompañaron el desarrollo del evento desde sus comienzos hasta alcanzar, en esta oportunidad, el reconocimiento como fiesta provincial.

Martín Godoy, responsable del área de Cultura municipal (Elonce)

Actividades, bono solidario y espectáculos

Godoy informó que el predio abrirá a las 19 horas, con juegos infantiles, una feria de emprendedores, puestos gastronómicos y representantes de distintas fiestas entrerrianas. La entrada será gratuita y el bono contribución voluntario, destinado a ampliar el centro de salud local, tendrá un valor de $5.000 e incluirá sorteos.

Juan Manuel Bilat, acordeonista (Elonce)

Desde las 20 horas actuarán Pegó en el Palo, Los Majestuosos del Chamamé, Juan Manuel Bilat junto al Ensamble Migrante y Los Príncipes. El cierre estará a cargo de Los Palmeras. Habrá estacionamiento y recomendaron llevar sillones.

En tanto, Bilat destacó la posibilidad de cerrar un año de intensa actividad artística en su localidad, antes de presentarse en Cosquín 2027. "Una fiesta propia, con identidad y que representa a todo nuestro pueblo", expresó sobre el encuentro.