Denunció el robo de 20 vacunos y los hallaron muertos en su campo

Un productor ganadero denunció el presunto robo de 20 vacunos en un establecimiento rural de la provincia de Corrientes. Sin embargo, tras una serie de tareas investigativas, la Policía encontró a los animales sin vida dentro del propio campo y descartó que se tratara de un caso de abigeato.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado, quienes intervinieron en un establecimiento ubicado en la Tercera Sección Rural Arroyo Ceibal, jurisdicción de la localidad de San Lorenzo.

A partir de la denuncia, los uniformados realizaron rastrillajes a pie y a caballo, inspeccionaron alambrados y entrevistaron a trabajadores rurales y vecinos de campos linderos.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos localizaron a los 20 vacunos sin vida dentro del establecimiento. No trascendieron las causas de la muerte de los animales.

Asimismo, durante el relevamiento del ganado, los policías contabilizaron 133 cabezas de ganado vacuno, tres más de las 130 declaradas por el denunciante.

Con estos resultados, los investigadores determinaron que no existía faltante alguno y descartaron la sustracción de los animales denunciada por el productor.