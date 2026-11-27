El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino para frenar actividades petroleras en aguas cercanas a Malvinas. La resolución estará centrada en medidas provisionales vinculadas con el proyecto Sea Lion.

La lectura está prevista para las 10 de Alemania, las 6 de la Argentina, en la sede del tribunal en Hamburgo. La decisión no resolverá la soberanía de las islas ni constituirá un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia.

Según informó Infobae, el Gobierno analiza distintas respuestas posibles, que pueden agruparse en tres escenarios: restricciones al proyecto, medidas alternativas sin paralizarlo o ausencia de medidas provisionales. En todos los casos, continuará el arbitraje iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Primer escenario: restricciones a la actividad petrolera

La alternativa favorable al planteo argentino sería que el tribunal ordenara todas o parte de las medidas solicitadas. Entre ellas figura la suspensión de nuevas perforaciones de explotación y de la instalación de infraestructura destinada a Sea Lion.

Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa. Además, reclamó protección frente al uso de información obtenida durante la exploración y garantías para cumplir sus obligaciones ambientales.

El alcance de una eventual restricción dependerá de lo que disponga la orden. La solicitud argentina busca preservar los recursos y evitar modificaciones de la situación mientras avanza el proceso arbitral por las actividades en torno a Malvinas.

Segundo escenario: medidas de cooperación sin frenar Sea Lion

Otra posibilidad es que el tribunal disponga acciones diferentes de las solicitadas, como intercambio de información, cooperación o compromisos para no agravar la controversia. Ese resultado no implicaría necesariamente detener las perforaciones.

El planteo argentino sostiene que las obligaciones de protección del medio marino pueden analizarse sin resolver previamente la disputa territorial. La defensa británica, en cambio, busca que el tribunal considere que no existe jurisdicción suficiente para intervenir en el pedido.

La urgencia invocada por Argentina está relacionada con el calendario del emprendimiento. De acuerdo con la información presentada sobre el caso, la etapa de perforación está prevista para principios de 2027, antes de la extracción del recurso.

Tercer escenario: que no se ordenen medidas provisionales

El tribunal también podría rechazar la solicitud o considerar que no se cumplen las condiciones para dictar medidas. En ese supuesto, no surgiría de esta instancia una orden que suspenda el cronograma del proyecto petrolero.

Sin embargo, esa decisión no cerraría el arbitraje ni resolvería la controversia sobre Malvinas. Argentina podría volver a solicitar medidas provisionales ante el tribunal arbitral una vez constituido, que deberá evaluar el planteo en esa instancia.

En paralelo, el Gobierno mantiene procedimientos administrativos contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional. Esa estrategia incluye a operadoras, accionistas y proveedores y continuará independientemente de la resolución de este sábado.