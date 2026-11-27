Perdió el control por un bache en la autovía 18

Un automóvil despistó y volcó durante la madrugada de este viernes en la Autovía Nacional 18, a la altura del kilómetro 201, en el departamento San Salvador. El siniestro vial ocurrió alrededor de la 1.15 y fue protagonizado por un hombre de 36 años, quien resultó ileso.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el conductor circulaba a bordo de un Nissan Versa Advance en sentido este-oeste, desde Concordia hacia la ciudad santafesina de Rafaela.

De acuerdo con su testimonio, no logró advertir la presencia de un bache sobre la cinta asfáltica y, al pasar por encima, perdió el control del vehículo, despistó y volcó.

Al arribar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Sección Asuntos Judiciales constataron que el automóvil había quedado apoyado sobre su lateral derecho, con el frente orientado hacia el este.

Como consecuencia del siniestro, únicamente se registraron daños materiales en el rodado, mientras que su conductor no sufrió lesiones.

También intervino personal de Bomberos Voluntarios, que realizó las maniobras necesarias para colocar nuevamente el automóvil sobre sus cuatro ruedas y normalizar la situación en el sector.