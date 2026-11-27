Un nuevo tiroteo en Paraná motivó la intervención policial este jueves en la intersección de las calles Tibiletti y Segundo Sombra, en barrio Progreso, jurisdicción de Comisaría Sexta. La Policía identificó a un joven de 19 años como presunto autor de los disparos y secuestró un arma de fuego calibre .22 y una bicicleta.

Según el parte policial, el damnificado denunció que dos hombres que se desplazaban en bicicletas habrían efectuado disparos y posteriormente se dieron a la fuga. El denunciante manifestó haber reconocido a uno de ellos.

La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, explicó a Elonce que, tras una persecución, los efectivos encontraron el arma y una bicicleta que habrían sido abandonadas por el sospechoso durante la huida.

Buscan al presunto autor de los disparos

Durante el operativo de búsqueda, los uniformados hallaron entre la basura, junto al arroyo del barrio El Pozo, el arma de fuego, una vaina servida y dos cartuchos.

Galiano confirmó que el sospechoso todavía no pudo ser detenido. “Se estuvo verificando los domicilios de la zona que frecuenta, con la autorización de los mismos propietarios”, explicó.

Asimismo, precisó que el joven es conocido en el sector y fue señalado por los denunciantes como el presunto autor de los disparos. “Contaría con antecedentes policiales extensos y tiene una edad de 19 años”, indicó.

Secuestro del arma e investigación judicial

El fiscal en turno dispuso el secuestro del arma de fuego y la intervención de la Dirección de Policía Científica. La investigación continúa para localizar al sospechoso y determinar las circunstancias del hecho.

Cabe recordar que durante la madrugada del jueves se registraron al menos tres tiroteos en la jurisdicción de Comisaría Cuarta de Paraná.