Investigan si fue intencional el incendio de una moto registrado este jueves por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle José Ramos, a metros de avenida Don Bosco, en Paraná. El fuego provocó daños en el frente del inmueble, cuyos dos ocupantes lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones.

La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, explicó a Elonce que el llamado telefónico que alertó sobre el incendio se recibió antes de las 10. Personal de Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató que el motovehículo estaba en llamas en el porche de la propiedad.

“A raíz de las tareas investigativas realizadas y los testimonios de algunos vecinos que pudieron observar la situación, el incendio aparentemente habría sido intencional”, indicó la autoridad policial.

Investigan los motivos del presunto ataque

De acuerdo con los primeros elementos recabados por los investigadores, una persona habría descendido de un vehículo y provocado el incendio en el ingreso de la vivienda.

Galiano señaló que el personal policial trabaja para determinar si existía algún vínculo entre el presunto responsable y los habitantes del inmueble.

“Se está tratando de averiguar cuáles son las relaciones de vínculos entre las personas que habitan el domicilio, la persona que podría haber sido el autor y cuál sería el motivo de esta situación”, explicó.

Recolectaron imágenes de cámaras de seguridad

En el lugar intervinieron Bomberos Zapadores y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer el origen del fuego y determinar si fue provocado intencionalmente.

“No hubo personas lesionadas. El frente de la vivienda sufrió algunos daños, pero no pasó a mayores, solamente fueron externos”, precisó Galiano.

La investigación quedó a cargo del personal de la comisaría jurisdiccional, con la colaboración de la Dirección de Investigaciones. Los efectivos recolectaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos, aunque hasta el momento no se confirmó la identificación del presunto autor.