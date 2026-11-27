El río Paraná registró una nueva baja este viernes 27 de noviembre y Santa Fe quedó por debajo del nivel de evacuación. La altura fue de 5,69 metros a las 6, un centímetro menos que el umbral establecido para esa instancia.

Pese al descenso, la ciudad continúa en nivel de alerta, cuya referencia está fijada en 5,30 metros. La medición también mostró una disminución de un centímetro respecto del registro de las 3 de la madrugada.

Los datos fueron publicados por Prefectura Naval Argentina y difundidos por Aire de Santa Fe. El descenso se produce después de varios días de variaciones en la altura del río, que durante noviembre llegó a superar los 5,80 metros.

Cómo evolucionó el río Paraná durante noviembre

El puerto de Santa Fe había superado la referencia de evacuación el domingo 15 de noviembre. A las 8 de aquella jornada, el registro alcanzó los 5,75 metros, por encima del umbral de 5,70.

El miércoles 18, después de 44 días de ascenso, el río Paraná mostró una primera baja de un centímetro: pasó de 5,86 a 5,85 metros. Sin embargo, ese movimiento no se sostuvo de manera continua y al día siguiente la altura llegó a 5,88 metros.

Foto: Aires de Santa Fe.

Cuatro días después, el registro se ubicó en 5,80 metros. Con los 5,69 metros de este viernes, el río quedó por debajo del nivel de evacuación, aunque todavía 39 centímetros por encima de la referencia de alerta.

El último informe registró 315 personas alojadas

Según el reporte de la Municipalidad de Santa Fe difundido el miércoles 25 de noviembre, había 315 personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur. El total comprendía a 95 familias, con 191 adultos y 124 menores.

El Centro de Asistencia Integral N.º 1 de Alto Verde concentraba la mayor cantidad de personas: 285, pertenecientes a 84 familias. De ellas, 172 eran adultas y 113 menores. En Colastiné Sur permanecían otras 30 personas de 11 familias, entre ellas 19 adultos y 11 menores.

Los dispositivos municipales mantienen los operativos de atención y acompañamiento, junto con trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento y reforzar la protección hídrica. La baja del río Paraná por debajo del umbral de evacuación no implica, por sí sola, que las familias asistidas hayan regresado a sus viviendas.