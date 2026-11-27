Dos delincuentes armados ingresaron a un comercio de Funes, amenazaron a las personas presentes y las maniataron con alambre para sustraer dinero en efectivo. El asalto duró cinco minutos y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Un violento robo a mano armada ocurrió este jueves, alrededor de las 16.30, en un comercio dedicado a la venta de césped en la ciudad santafesina de Funes. Dos delincuentes amenazaron a las personas que se encontraban en el establecimiento, las ataron con alambre y escaparon con dinero en efectivo.
El hecho se registró en inmediaciones de Jacarandá y avenida Arturo Illia. Los asaltantes llegaron a bordo de un Chevrolet blanco e ingresaron al negocio a cara descubierta. Entre las víctimas se encontraban un empleado y clientes que habían acudido para realizar una compra, publicó Rosario 3.
Los delincuentes exhibieron armas de fuego y obligaron a los presentes a ingresar al baño, donde los maniataron. Según relató Inés, propietaria del comercio, los
asaltantes únicamente estaban interesados en el dinero y no sustrajeron los teléfonos celulares.
👉 Los asaltantes se llevaron alrededor de 700 mil pesos en efectivo y una valija que contenía un taladro. Tras concretar el robo, escaparon en el mismo vehículo en el que habían llegado. https://t.co/rj6wDxYwjR— Telenoche Rosario (@telenocheRos) November 26, 2026
El violento robo quedó registrado por las cámaras
La comerciante señaló que en el establecimiento no había alambre, por lo que los asaltantes habrían llevado consigo ese material. “Tenían todo muy estudiado”, expresó.
Las cámaras de seguridad registraron la llegada de los delincuentes, sus rostros y sus movimientos dentro del negocio. Durante el asalto, que duró aproximadamente cinco minutos, uno de los hombres advirtió la presencia de los dispositivos e intentó cubrir una de las cámaras.
Los investigadores también cuentan con imágenes del automóvil utilizado por los sospechosos, identificado como un Chevrolet Corsa o Classic blanco.
La decisión de la propietaria tras el asalto
Inés contó que el comercio funciona desde hace 13 años y que el robo ocurrió cuando estaban por cerrar. Ese jueves habían extendido el horario habitual porque su empleado se había quedado atendiendo a unos clientes.
“Estamos tristes, estamos nerviosos. La verdad que acá no solemos manejar efectivo. A partir de hoy les avisamos a nuestros clientes que no vamos a volver a manejar nada de efectivo para que estas cosas no pasen”, manifestó.
La mujer lamentó la violencia ejercida contra las víctimas y aseguró que su preocupación iba más allá de la pérdida económica. “No es la plata, es la actitud”, afirmó.
Los vecinos aportaron información sobre los sospechosos
Tras el episodio, la propietaria difundió las imágenes de los asaltantes en grupos de comerciantes y vecinos de Funes. Según contó, recibió información sobre el automóvil, su patente y las posibles identidades de los involucrados.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó pericias en el establecimiento y relevó las grabaciones de seguridad. La investigación también apunta a reconstruir el recorrido del vehículo mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad.
“Queremos volver a confiar. Somos de Funes de toda la vida”, expresó Inés y concluyó: “Queremos seguir trabajando tranquilos”.