REDACCIÓN ELONCE
La sexta edición de la Fiesta del Migrante se realizará el 5 de diciembre en el Prado Español de Colonia Avellaneda. Los Palmeras, Juan Manuel Bilat y otros artistas integrarán la cartelera. La entrada será gratuita y habrá un bono voluntario para ampliar el centro de salud, confirmaron a Elonce.
La Fiesta Provincial del Migrante se realizará el sábado 5 de diciembre en el Prado Español de Colonia Avellaneda, con espectáculos musicales, gastronomía, emprendedores y la participación de representantes de más de diez fiestas populares de Entre Ríos. La celebración alcanzará por primera vez la categoría provincial y tendrá como principales atractivos las actuaciones de Los Palmeras y Juan Manuel Bilat. Durante el lanzamiento, autoridades municipales confirmaron a Elonce que el ingreso será gratuito y que se ofrecerá un bono contribución voluntario destinado a financiar la ampliación del centro de salud local.
La presentación oficial contó con la participación del presidente municipal, Ariel Weiss; el responsable del área de Cultura, Martín Godoy; y el músico Juan Manuel Bilat, quien adelantó que preparará un espectáculo especial junto a artistas de la localidad.
La propuesta llegará a su sexta edición después de haber convocado a más de 6.000 personas el año pasado. Desde la organización expresaron que esperan superar esa concurrencia y consolidar el encuentro como una de las celebraciones populares de la región.
La Fiesta del Migrante será provincial por primera vez
Durante el lanzamiento, el intendente Ariel Weiss destacó el crecimiento que tuvo la celebración desde sus comienzos y el reconocimiento provincial alcanzado este año.
“Es la sexta edición, la primera como fiesta provincial. Hemos podido mantener en el tiempo un evento que ha ido creciendo año a año. El año pasado tuvimos más de 6.000 personas y este año esperamos muchas más”, expresó a Elonce.
El presidente municipal explicó que la fiesta nació con el propósito de reconocer la historia de Colonia Avellaneda y el aporte de las familias que llegaron desde diferentes lugares para establecerse en la localidad.
“Encontramos esa esencia y ese sentido de pertenencia donde los colonienses entendieron que la migración fue la que nos permitió hoy estar acá”, manifestó.
En esta edición, el encuentro también servirá para difundir otras celebraciones entrerrianas, mediante espacios destinados a representantes de distintas ciudades.
Los Palmeras, Juan Manuel Bilat y otros artistas: la cartelera
El responsable del área de Cultura, Martín Godoy, confirmó que el predio abrirá alrededor de las 19.30, mientras que los espectáculos en el escenario comenzarán a las 20.
Artistas anunciados
-Pego en el Palo
-Los Majestuosos del Chamamé
-Juan Manuel Bilat, con un ensamble de músicos locales
-Los Príncipes
-Los Palmeras, a cargo del cierre bailable.
La cartelera combinará música popular, chamamé y espectáculos de artistas de la región, con una presentación especialmente preparada para la celebración.
Juan Manuel Bilat prepara un show con músicos de Colonia Avellaneda
Uno de los momentos destacados de la jornada será la actuación de Juan Manuel Bilat, quien adelantó que compartirá el escenario con músicos de su localidad.
El artista explicó que la presentación tendrá un significado especial por tratarse de la primera edición provincial de la fiesta y por la posibilidad de actuar ante sus vecinos. “Feliz de estar aquí presentando nuestra fiesta, la fiesta de nuestro pueblo, este pueblo que abrazo y que llevo a un montón de lugares conmigo”, expresó.
Bilat anticipó que el espectáculo incluirá un ensamble con artistas de diferentes generaciones, con el objetivo de mostrar el trabajo musical que se desarrolla en Colonia Avellaneda.
“Vamos a hacer un ensamble con un montón de músicos de Colonia Avellaneda en un show muy especial. Vamos a tirar la casa por la ventana porque creo que eso también se merece nuestra fiesta y nuestro lugar”, afirmó.
El músico destacó especialmente la participación de jóvenes que forman parte de distintos proyectos culturales de la localidad. “Me encanta poder mostrar desde aquí cómo vivimos la cultura, la cantidad de gurizada que hay haciendo música y poder juntarnos con ellos para preparar este show en conjunto”, señaló.
Durante el lanzamiento, Godoy también resaltó la trayectoria de Bilat y su proyección hacia el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
La entrada será gratuita y recaudarán fondos para el centro de salud
Una de las novedades anunciadas por el municipio fue la incorporación de una propuesta solidaria vinculada con el sistema sanitario local.
El intendente Ariel Weiss confirmó que el ingreso al predio será libre y gratuito, pero que los asistentes tendrán la posibilidad de colaborar mediante un bono contribución.
Lo recaudado será destinado a ampliar el centro de salud de Colonia Avellaneda, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y avanzar hacia una mayor capacidad de atención.
“Este año decidimos que la entrada sea gratuita, pero hacer un bono contribución para que con lo recaudado podamos ampliar nuestro centro de salud, que es tan necesario para elevar su categoría y mejorar los servicios de salud en nuestra localidad”, explicó Weiss.
El presidente municipal aclaró que el aporte será voluntario y que cada visitante podrá colaborar de acuerdo con sus posibilidades.
Además, adelantó que el bono incluirá sorteos gracias al acompañamiento de auspiciantes. “El bono va a ser a voluntad y también va a incorporar sorteos con muchísimos auspiciantes que nos han ido facilitando cosas. Vamos a anunciar algunos premios para incentivar esta colaboración”, indicó.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa permitirá vincular una celebración popular con una necesidad concreta de la comunidad.
Más de diez fiestas entrerrianas participarán del encuentro
La sexta edición también tendrá un espacio dedicado a promocionar otras celebraciones populares de Entre Ríos.
Martín Godoy confirmó que participarán representantes de más de diez fiestas y localidades, que ofrecerán propuestas gastronómicas y difundirán sus actividades. Entre las celebraciones mencionadas estuvieron la Fiesta Nacional del Mate de Paraná y la Fiesta del Panceiro de Sauce de Luna.
Los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer distintas tradiciones y acceder a propuestas gastronómicas durante toda la noche.
La organización también prevé espacios para emprendedores, con el propósito de acompañar la actividad económica local.
Una fiesta que busca fortalecer la identidad de Colonia Avellaneda
El intendente Ariel Weiss relacionó el crecimiento del evento con la transformación demográfica que experimentó Colonia Avellaneda durante los últimos años.
Según explicó, la localidad recibió numerosas familias procedentes de diferentes lugares, lo que generó la necesidad de crear espacios de encuentro y fortalecer los vínculos entre vecinos.
“Una fiesta popular nos relaciona, nos vincula, nos acerca. Recuerdo que, en la primera edición, muchos vecinos me comentaban que habían encontrado amigos en la fiesta”, relató.
El mandatario sostuvo que este tipo de actividades contribuyó a integrar a quienes residen desde hace décadas en la ciudad con las familias que llegaron más recientemente.
“Colonia Avellaneda creció tan rápido que sus ciudadanos se conocieron y se empiezan a conocer a partir de estas acciones sociales y populares, como las ferias que tenemos garantizadas una vez al mes en la plaza”, señaló.
También destacó la vinculación de la localidad con Paraná y San Benito, a través de actividades culturales, deportivas y comunitarias.
Para Weiss, el reconocimiento de la Fiesta del Migrante como celebración provincial representa un nuevo paso en ese proceso de integración.