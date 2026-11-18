Un hombre de Santiago del Estero fue engañado por delincuentes que se hicieron pasar por empleados judiciales. Lo amenazaron con detenerlo por intercambiar imágenes íntimas con una supuesta menor de edad y le exigieron dinero para evitar una causa penal.
Un hombre de Santiago del Estero fue víctima de una extorsión por más de un millón de pesos, luego de conocer a una supuesta mujer a través de Facebook e intercambiar fotografías íntimas. Días después, recibió amenazas de personas que se hicieron pasar por empleados judiciales y le aseguraron que estaba denunciado por mantener conversaciones de contenido sexual con una adolescente de 17 años.
El caso ocurrió durante octubre y fue denunciado ante la Justicia santiagueña. Los delincuentes lograron que la víctima realizara varias transferencias de dinero bajo la amenaza de una supuesta orden de detención. Incluso fabricaron una falsa portada del diario Clarín con su fotografía para hacerle creer que el caso se había convertido en un escándalo público.
La denuncia fue presentada por el abogado Ángel Sández y quedó bajo investigación de la fiscal Yésica Lucas, quien deberá avanzar con las medidas para identificar a los responsables y determinar el destino del dinero transferido.
El engaño comenzó con una conversación por Facebook
De acuerdo con la presentación judicial, todo comenzó el 12 de octubre, cuando el hombre estableció contacto con una mujer en Facebook. La conversación avanzó durante los días siguientes y ambos comenzaron a intercambiar mensajes, fotografías y videos de contenido íntimo.
Sin embargo, aproximadamente dos horas después de enviar una de las últimas imágenes, el santiagueño recibió una llamada telefónica de un desconocido que se identificó con el apellido Garay.
El interlocutor aseguró que trabajaba en la Fiscalía N° 3 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y le comunicó que existía una denuncia en su contra porque supuestamente había intercambiado fotografías sexuales con una adolescente de 17 años.
Le exigieron $650.000 para evitar una supuesta detención
Durante la comunicación, el falso empleado judicial le aseguró que una jueza estaba por ordenar su detención. No obstante, le ofreció una alternativa para evitar el procedimiento.
"Usted ha estado cambiando fotos con una menor de 17 años. Ya hay una denuncia y la jueza desea firmar su detención, salvo que pague una multa", le manifestó el desconocido, según consta en la denuncia.
La supuesta sanción económica ascendía a 650.000 pesos, que debía transferir a una cuenta vinculada con una persona identificada como Poblete Amaya.
Atemorizado por la posibilidad de ser detenido y enfrentar una acusación penal, el hombre realizó el pago solicitado. Sin embargo, apenas cinco minutos después recibió una nueva exigencia económica, esta vez por presuntos gastos administrativos.
Nuevas amenazas y una falsa noticia de Clarín
Lejos de terminar con el primer pago, los extorsionadores continuaron comunicándose con la víctima y reclamaron nuevas transferencias. Para aumentar la presión, le aseguraron que la supuesta adolescente había intentado quitarse la vida como consecuencia de lo ocurrido.
Los delincuentes también recurrieron a otra maniobra para intimidarlo: utilizaron una fotografía del hombre publicada en Facebook y confeccionaron una portada falsa del diario Clarín, en la que aparecía involucrado en un supuesto escándalo sexual con una menor de edad.
Con esa imagen intentaron convencerlo de que la situación ya había trascendido públicamente y que su identidad estaba siendo difundida por los medios de comunicación.
Según la denuncia, el hombre recibió más de 30 mensajes de WhatsApp relacionados con las amenazas y las exigencias de dinero. Los pagos efectuados superaron el millón de pesos.
La víctima bloqueó a los extorsionadores y acudió a la Justicia
Ante la continuidad de los reclamos económicos, el santiagueño decidió interrumpir las comunicaciones y bloqueó los contactos de las personas que se identificaban como Garay y Poblete Amaya.
Sin embargo, continuaba preocupado por la posibilidad de que existiera una denuncia penal en su contra. Por ese motivo, buscó asesoramiento legal y, unas diez horas después, su abogado presentó el caso ante la Fiscalía.
El letrado Ángel Sández sostuvo que su cliente había sido víctima de una "estafa virtual con fuerte condimento extorsivo", según declaró a El Liberal.