La Policía de Entre Ríos capacitó y habilitó a 32 efectivos para operar dispositivos de letalidad reducida Byrna SD. La jornada incluyó instancias teóricas y prácticas destinadas a brindar herramientas para intervenir en situaciones de conflicto.
Armas Byrna. La Policía de Entre Ríos incorporó 32 nuevos operadores de dispositivos de letalidad reducida Byrna SD, tras una jornada de capacitación desarrollada en Concordia. La actividad estuvo a cargo de personal de la División General de Coordinación Estratégica, a requerimiento del Comando Superior de la Jefatura Departamental.
La formación contó con una instancia teórica, realizada en el salón de la Jefatura Departamental Concordia, y otra práctica, que tuvo lugar en la base del Grupo Especial de dicha dependencia.
Según informaron desde la fuerza, la capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas a los funcionarios policiales para la resolución de situaciones de conflicto, especialmente aquellas que requieran una respuesta intermedia mediante el empleo de dispositivos de letalidad reducida.
Cómo funcionan los dispositivos Byrna
Los dispositivos Byrna SD y TCR son lanzadores diseñados para disparar proyectiles esféricos calibre .68 mediante cápsulas de dióxido de carbono (CO₂), sin utilizar pólvora ni municiones de armas de fuego convencionales.
Estos equipos pueden emplear proyectiles cinéticos o traumáticos, así como también aquellos que contienen agentes irritantes.
Desde la Policía de Entre Ríos informaron que continuarán con la incorporación de dispositivos y la capacitación del personal para ampliar progresivamente su implementación.