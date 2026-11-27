El río Paraná descendió 22 centímetros en una semana y se ubicó este viernes en 5,49 metros, luego de haber alcanzado los 5,71 metros el viernes pasado. En ese contexto, Protección Civil de la Municipalidad de Paraná continúa con la asistencia a las familias afectadas por la inundación y trabaja en el refuerzo de las defensas costeras ante la posibilidad de una nueva creciente.

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, explicó a Elonce que el operativo en el punto de evacuación de Bajada Grande transita su tercera semana. Allí permanecen alojadas 15 personas que reciben alimentos, atención sanitaria y asistencia municipal.

“Al costado nuestro hay un campamento base en el cual hay 15 personas inundadas que están recibiendo asistencia de parte del municipio”, precisó García. Además, indicó que en el predio permanece un equipo de rescate preparado para intervenir ante emergencias en distintos sectores de la ciudad.

Asisten a 65 personas que permanecen en sus viviendas

El funcionario municipal informó que diariamente se realizan dos recorridas junto con Prefectura Naval Argentina para distribuir alimentos y brindar asistencia prehospitalaria a los vecinos que decidieron permanecer en sus propiedades, pese al avance del agua.

“Ahora estamos en 65 personas, las cuales pernoctan en esos espacios físicos que están en el agua y algunos en tierra, donde se han generado pequeñas islas”, detalló García.

En el centro de evacuación también permanecen colaboradores encargados de preparar las viandas, mientras que personal municipal brinda atención médica y participa en las tareas de asistencia a los animales afectados por la inundación.

Probaron un nuevo sistema de contención en Puerto Sánchez

Durante la jornada del jueves, equipos municipales y de Defensa Civil de Entre Ríos realizaron tareas en Puerto Sánchez, donde probaron un nuevo sistema de bolsas modulares diseñado para contener el avance del agua durante las inundaciones.

“Aprovechando esta bajante y viendo los pronósticos que hablan de que puede llegar a haber una creciente más, nos estamos preparando”, explicó el coordinador de Protección Civil.

Los trabajos se desarrollan ante las previsiones que advierten sobre un posible repunte del río hacia mediados de diciembre. En Bajada Grande, el descenso del nivel del agua permitió que quedaran nuevamente visibles algunas de las bolsas de arena colocadas durante la creciente.

Qué sectores de Bajada Grande permanecen restringidos

Durante una recorrida de Elonce se constató que el sector de las parrillas, donde se instalaron las carpas de asistencia y el campamento de evacuados, permanece restringido al personal autorizado.

Creciente del río Paraná: hay 15 evacuados y asisten a 65 personas que cuidan sus viviendas

En tanto, el playón y el sector de los baños públicos continúan accesibles para quienes se acercan a la costa, mientras los organismos municipales y provinciales mantienen las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas.