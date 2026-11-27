Daniela Celis compartió un video en Instagram en el que combinó lencería, pintura corporal y una coreografía junto a Ampi Peña. La producción mostró una faceta vinculada con su participación en el espectáculo Sex.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 apareció con el cuerpo pintado en un tono oscuro y realizó una secuencia de movimientos junto a la bailarina. Ambas eligieron como acompañamiento “Bodypainting”, la canción de Emilia Mernes.

Celis difundió el clip en su cuenta y sumó un mensaje dirigido a la cantante. La propuesta también incluyó fragmentos sin editar de la grabación.

El mensaje de Daniela Celis para Emilia Mernes

“Dos cuerpos, un pincel y nosotras siendo la obra”, escribió Daniela Celis para presentar el video. La frase hizo referencia a la pintura corporal que formó parte de la puesta en escena.

En el mismo posteo, la influencer vinculó la producción con la canción y le preguntó a Emilia si le gustaba el resultado. El mensaje acompañó las imágenes de la coreografía realizada con su compañera.

Pestañela al ritmo de "BODYPAINTING" Daniela Celis subió este video a sus redes bailando el tema de Emilia Mernes https://t.co/ZumFz9GdvC — Resumido (@Resumidoinfo) November 25, 2026

Además de la versión editada, compartió otros momentos de la grabación. Esos fragmentos permitieron ver parte de la secuencia que prepararon al ritmo del tema.

Las reacciones de sus compañeros y otras figuras

La publicación recibió comentarios de personas del ambiente del espectáculo y las redes. Fede Bongiorno escribió “Mis novias”, mientras que Chiara Mancuso respondió “Las amo”.

Julieta Poggio también reaccionó al video de Daniela Celis y Ampi Peña. “Locura”, comentó la bailarina sobre la producción que ambas compartieron en Instagram.

Celis y Peña integran el elenco de Sex, y esta vez trasladaron su trabajo conjunto a una propuesta para redes sociales. La pintura corporal, la lencería y la coordinación de los movimientos fueron los elementos centrales del clip.