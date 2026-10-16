Daniela Celis busca pareja y abrió una convocatoria: “Te invito a que me conozcas”

Daniela Celis lanzó una convocatoria para conocer a alguien y explorar la posibilidad de una nueva relación. La propuesta incluye un formulario de inscripción y un video en el que los interesados deben explicar por qué quieren participar.

“Yo no sé si vos que estás del otro lado creés en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien”, expresó la influencer al dirigirse al público.

Según publicó Infobae, la iniciativa surgió durante una charla con Lizardo Ponce y Mica Viciconte en el streaming de Telefe. Ambos la acompañaron en la presentación de la búsqueda y le preguntaron qué cualidades esperaba encontrar.

Qué busca en una posible pareja

Ponce anunció la propuesta con humor: “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria”. La reacción de Daniela Celis fue inmediata: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Viciconte quiso saber qué debía tener una persona para conquistarla. La exintegrante de Gran Hermano respondió sin extenderse en una lista de condiciones: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”.

"Daniela Celis" Por el video que compartió bailando el sábado a la noche https://t.co/g2mY9hkHNB — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 11, 2026

La panelista también preguntó si los aspirantes debían contar con movilidad o vivir solos. Esas consultas formaron parte del intercambio, pero no se informaron como requisitos confirmados para participar.

Cómo funciona la convocatoria

Durante la transmisión se mostró un código QR para acceder al formulario. Ponce explicó que allí se solicitan nombre, apellido y fecha de nacimiento de quienes quieran postularse.

Además, los interesados deben adjuntar un video breve de presentación. La consigna es contar por qué desean participar y conocer a Daniela Celis, según detalló el conductor.

Daniela Celis inició una convocatoria para "encontrar un chongo" y lanzó un código QR para postularse: "Te invito a que me conozcas". https://t.co/ZnqTvLuOhF — MDZ Online (@mdzol) October 15, 2026

La influencer cerró la invitación alentando a escanear el código que aparecía en pantalla. Su mensaje puso el acento en conocerse y compartir un buen momento, sin anticipar cómo continuaría la selección.

El antecedente de su separación de Nick Sícaro

La convocatoria llegó después de su participación en Sex y de la polémica con Nick Sícaro por la difusión de detalles íntimos del vínculo que habían mantenido. Celis había cuestionado públicamente esas declaraciones.

“Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano”, escribió entonces. Más tarde aclaró que su molestia estaba relacionada con la exposición de situaciones privadas.

En un audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, Daniela Celis pidió dar por terminado el tema: “Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí”. Ahora, con la convocatoria del streaming, manifestó su disposición a conocer a otra persona.