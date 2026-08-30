Daniela Celis rompió en llanto al confirmar una noticia laboral: “No lo puedo creer, se los juro”

Daniela Celis no pudo contener la emoción al enterarse de que continuará formando parte de Sex, viví tu experiencia durante todos los sábados de septiembre. La exparticipante de Gran Hermano 2022 había pasado los últimos días convencida de que su participación en la obra llegaba a su fin y ya estaba procesando la despedida.

Sin embargo, la noticia de que continuaría en el espectáculo dirigido por José María Muscari la tomó por sorpresa y desató una fuerte reacción emocional.

Celis compartió un video en sus historias de Instagram en el que apareció llorando y con la voz quebrada. “Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón”, expresó mientras intentaba transmitirles a sus seguidores la felicidad que estaba atravesando.

“Ayer fue mi último sábado de agosto. Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”, contó.

Daniela Celis no pudo contener las lágrimas

La emoción fue tan grande que la influencer reconoció que tuvo dificultades para grabar el mensaje para sus seguidores.

“Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro”, explicó entre lágrimas. Luego agregó: “Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa, sola”.

Su reacción rápidamente llamó la atención de sus seguidores, que celebraron con ella la continuidad de un proyecto que tiene un significado especial en su carrera.

El sueño de Daniela Celis que finalmente se cumplió

La participación de Celis en Sex, viví tu experiencia representa mucho más que un trabajo para la ex Gran Hermano. Según contó, formar parte del espectáculo era un sueño que tenía desde hacía varios años.

“Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: ‘Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar’”, recordó.

Cuatro años después, ese deseo se hizo realidad y ahora tendrá la posibilidad de extender su participación durante todo septiembre.