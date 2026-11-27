El Gobierno nacional reglamentó un nuevo esquema para incorporar capacidad de generación de energía y reducir el riesgo de cortes de luz durante los períodos de mayor exigencia del sistema eléctrico. La iniciativa busca sumar potencia firme que pueda responder cuando la red la necesite.

El mecanismo apunta a incentivar inversiones de corto y mediano plazo mediante una remuneración adicional para las empresas adjudicadas. Ese pago se sumará a los ingresos que perciban por su participación habitual en el mercado eléctrico mayorista.

Según informó Noticias Argentinas, se aprobó el procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), en el marco de la Resolución SE N.º 400/2025. La reglamentación establece las condiciones generales para las convocatorias, la evaluación de ofertas, los pagos y las sanciones.

Cómo se contratará la nueva capacidad de energía

La Secretaría de Energía y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) deberán realizar convocatorias con una frecuencia mínima semestral. Cada llamado tendrá como respaldo un informe técnico de CAMMESA sobre las necesidades del Sistema Argentino de Interconexión.

Podrán participar proyectos de generación térmica, sistemas de almacenamiento y propuestas híbridas. Los interesados deberán presentar una oferta técnica y otra económica para competir por los cupos establecidos.

Las licitaciones definirán la potencia a contratar, las tecnologías priorizadas y las regiones y nodos que recibirán mayor valoración. Esos parámetros permitirán orientar las incorporaciones hacia los sectores de la red con mayores requerimientos.

Contratos por 15 años y pagos adicionales

Las empresas seleccionadas firmarán acuerdos de servicio con CAMMESA por un plazo de 15 años. Durante ese período recibirán la remuneración correspondiente a la propuesta con la que resultaron adjudicadas.

El incentivo estará asociado al aporte de nueva potencia firme. El objetivo es contar con capacidad disponible para responder a las exigencias del sistema, especialmente en las franjas de mayor demanda de energía.

La aprobación del procedimiento fija las reglas para futuras contrataciones, pero no implica que esa capacidad ya esté incorporada. Los volúmenes, las ubicaciones y las condiciones particulares se conocerán en cada convocatoria.

Qué sanciones tendrán las empresas que incumplan

El reglamento contempla cargos previos a la habilitación comercial de los proyectos. Esos importes solo podrán recuperarse parcialmente si las instalaciones comienzan a funcionar dentro de los plazos establecidos.

Quienes incumplan los tiempos previstos o las obligaciones relacionadas con esos cargos quedarán excluidos de las dos convocatorias siguientes. También habrá penalidades económicas cuando no esté disponible la potencia comprometida.

Con este esquema, el Gobierno busca reducir la necesidad de recurrir a medidas de emergencia para sostener el abastecimiento de energía. Su implementación dependerá de las licitaciones y de la entrada en servicio de los proyectos adjudicados.