WhatsApp comenzó a habilitar stickers con sonido en sus versiones de prueba para celulares. La función permite asociar una imagen fija o animada con un audio de hasta 10 segundos y compartir ambos elementos en un mismo mensaje.

La novedad amplía las posibilidades de los stickers tradicionales, utilizados para responder con expresiones, memes o bromas. En este formato, la imagen incorpora una pista sonora que el destinatario puede activar dentro de la conversación.

El despliegue es gradual y está limitado a determinadas cuentas beta. Por ese motivo, tener instalada la versión más reciente no garantiza que la herramienta ya aparezca disponible.

Cómo se escuchan los stickers con sonido

Los stickers de WhatsApp que incluyen audio muestran un pequeño indicador para diferenciarlos de los habituales. Para escuchar la grabación, el receptor debe tocar la imagen.

El sonido no comienza simplemente por abrir el chat. La reproducción se activa al presionar el sticker, sin necesidad de enviar o abrir una nota de voz por separado.

El límite de 10 segundos concentra el formato en frases, efectos y fragmentos breves. Así, una misma pieza puede reunir una expresión visual y el remate sonoro que la acompaña.

Qué opciones ofrece la creación de stickers

En las cuentas habilitadas, el editor permite trabajar con contenido visual y agregar una pista de sonido. Las opciones disponibles pueden variar según el sistema operativo y la versión de prueba instalada.

La herramienta contempla la posibilidad de utilizar grabaciones o fragmentos de audio para acompañar el diseño. Antes de compartirlos, deben ajustarse al límite de duración permitido.

Esto abre una alternativa para crear respuestas personalizadas dentro de WhatsApp. Sin embargo, no debe confundirse la disponibilidad del editor tradicional de stickers con el acceso a la nueva función sonora.

Cuándo estará disponible para todos

La habilitación por etapas permite evaluar el funcionamiento antes de una distribución más amplia. Por ahora, no hay una fecha general de lanzamiento confirmada para todas las cuentas.

Actualizar la aplicación desde la tienda oficial permite recibir las funciones cuando sean habilitadas. Esa acción mantiene el programa al día, aunque no adelanta por sí sola el acceso a una herramienta en pruebas.

Mientras continúa el despliegue, la principal diferencia será la posibilidad de combinar imagen y sonido en un único envío. Los usuarios deberán comprobar si el nuevo editor ya está disponible en su cuenta.