Trágico choque en cruce de las rutas 4 y 6, en Santa Fe

Una mujer murió y varias personas resultaron heridas tras un choque entre un camión, una camioneta y un automóvil ocurrido alrededor de las 8.40 de este viernes 27 de noviembre, en la intersección de las rutas provinciales 4 y 6, en jurisdicción de Manucho, provincia de Santa Fe.

La víctima fatal fue identificada como Fiorela Lovatto, domiciliada en Llambi Campbell, quien viajaba en el asiento trasero de un Toyota Etios. Tras la colisión, fue trasladada al Servicio de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) de Nelson, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con las primeras informaciones policiales recabadas por FM Power Max, en el automóvil viajaban trabajadores de una empresa de televisión por cable e internet que cuenta con una señal regional de noticias, Play Televisión. El vehículo era utilizado como móvil televisivo y entre sus ocupantes había personal de las áreas de prensa y administración.

Los vehículos involucrados en el accidente

Según el parte de la Comisaría 15ª de Nelson, los vehículos involucrados en el siniestro fueron:

-Un camión Mercedes-Benz: conducido por un hombre de 32 años, domiciliado en Santo Domingo.

-Una camioneta: conducida por un hombre domiciliado en la zona rural de Hipatia.

-Un Toyota Etios: conducido por un hombre de 41 años, domiciliado en Esperanza, que viajaba acompañado por dos mujeres, una de ellas la víctima fatal.

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Las personas que resultaron heridas fueron derivadas a los SAMCo de Nelson y Laguna Paiva, así como también al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Pesar por la muerte de Fiorela Lovatto

El fallecimiento de Lovatto generó pesar en Llambi Campbell, donde residía, y en Esperanza, localidad en la que desarrollaba su actividad laboral. La mujer integraba el equipo de Recursos Humanos de la empresa de telecomunicaciones y, según trascendió, era muy querida por sus compañeros.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 15ª de Nelson, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron la colisión y se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los demás involucrados.