Una madre y su hijo fueron hallados muertos dentro de una vivienda durante la tarde de este jueves 26 de noviembre en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Lili Pérez, de 81 años, y Sebastián Arias, de 43, cuyos cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado sobre calle José Mármol al 300, a pocos metros de Guardias Nacionales, en inmediaciones del lago Villa Dalcar. Una empleada doméstica encontró los cuerpos cuando acudió al domicilio acompañada por su esposo y dio aviso a las autoridades.

Según trascendió, los allegados habían perdido contacto con la familia desde el sábado 21 de noviembre, situación que motivó la intervención policial y judicial.

El último contacto con la familia

De acuerdo con el testimonio que la empleada doméstica brindó al medio Telediario, el sábado recibió un mensaje de Arias en el que le indicaba que no se presentara a trabajar porque viajarían a la ciudad de Alta Gracia y que le avisarían cuando regresaran.

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Sin embargo, desde el lunes intentó comunicarse con la propietaria de la vivienda sin obtener respuesta. Ante esta situación, decidió acercarse al inmueble el jueves, donde encontró a ambos fallecidos.

Los primeros efectivos de la Policía de Córdoba que ingresaron al domicilio constataron el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, lo que indicaría que las muertes se habían producido varios días antes del hallazgo.

Secuestraron armas blancas y teléfonos celulares

Durante las pericias realizadas en la propiedad, los investigadores secuestraron dos armas blancas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, según precisó el parte policial.

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Una de las hipótesis que trascendió de manera extraoficial apunta a un posible homicidio seguido de suicidio. No obstante, las autoridades judiciales todavía no confirmaron las causas ni las circunstancias de las muertes.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Judicial de Río Cuarto, agentes de la División General de Investigaciones Criminales y personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, encabezada por Luciano Rodríguez.