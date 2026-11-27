Una mujer de 38 años fue detenida acusada de hacerse pasar por repartidora y apropiarse de 32 paquetes de una empresa de logística de Lanús. Los envíos debían ser distribuidos, pero nunca llegaron a sus destinatarios.

El episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando la sospechosa llegó al depósito en un auto particular y se registró para realizar entregas. Tras recibir la autorización, retiró la mercadería asignada y se marchó.

Según informó TN a partir de datos publicados por Diario Conurbano, los responsables de la firma intentaron contactarla durante varios días sin obtener respuesta. Finalmente, denunciaron la desaparición de los paquetes y se inició una investigación judicial.

Las cámaras permitieron reconstruir sus movimientos

La causa quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFIyJ N.º 6 de Avellaneda-Lanús. La funcionaria convocó a detectives de la DDI departamental para identificar a la mujer que se había presentado como repartidora.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras privadas y registros del Centro de Monitoreo Municipal. También realizaron tareas de campo para reconstruir el retiro de la mercadería.

A partir de esas pruebas, lograron identificar a la sospechosa y establecer qué vehículo habría utilizado para llegar al depósito. Con los elementos reunidos, la fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento.

Recuperaron siete paquetes durante los procedimientos

Los operativos se realizaron en domicilios de Avellaneda y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí fue detenida la mujer y se secuestraron elementos de interés para la investigación.

Entre lo incautado había un Chevrolet Onix que habría sido utilizado para retirar los envíos, tres teléfonos celulares y prendas que la sospechosa habría llevado el día del hecho. Además, encontraron siete paquetes de Temu cerrados que formarían parte de la mercadería denunciada.

La acusada de presentarse como repartidora quedó a disposición de la fiscalía interviniente. La investigación continúa para determinar el destino de los demás paquetes y esclarecer lo ocurrido con los 32 envíos retirados de la empresa.