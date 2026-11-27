Daniel Andrés “Tavi” Celis inició una huelga de hambre hace tres días en reclamo por sus condiciones de detención, mientras cumple una condena de 15 años y seis meses de prisión por delitos vinculados con el narcotráfico y un asalto. Actualmente, permanece alojado de manera transitoria en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, en el marco de un régimen de acercamiento familiar.

Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, confirmó a Elonce que Celis se encuentra aislado y reclama por las restricciones que, según denunció, afectan su acceso a actividades laborales, educativas y recreativas, además de cuestiones vinculadas con la higiene personal y las comunicaciones.

El letrado informó que, cinco días atrás y antes del inicio de la huelga de hambre, presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para que se disponga el traslado definitivo de su defendido desde la Unidad Penal Nº 8 de Federal hacia la cárcel de la capital entrerriana. Hasta el momento, no recibió una respuesta.

La Justicia constató un agravamiento de las condiciones de detención

En el escrito judicial, Lafferriere solicitó la revisión de una resolución del 23 de octubre de 2026, mediante la cual el Tribunal rechazó un pedido anterior de traslado definitivo. En aquella oportunidad, la decisión se fundamentó en problemas de conducta registrados por Celis junto a su hijo.

Posteriormente, el 3 de noviembre, la jueza de Garantías de Federal, Susana Irurzun, hizo lugar parcialmente a un hábeas corpus correctivo presentado por el propio detenido.

La magistrada resolvió la medida “en virtud de haberse constatado un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención en relación a la situación en la que se encontraba en la Unidad Penal N° 1 previo a su traslado a la Unidad Penal N° 8 de Federal”.

Asimismo, ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar que la celda de Celis contara con “acceso libre y permanente a instalaciones sanitarias y de higiene que sean adecuadas a sus necesidades”.

Más de 220 días de alojamiento individual y problemas de salud

Entre los fundamentos del nuevo pedido, Lafferriere señaló que su defendido permaneció separado del resto de la población penitenciaria de Federal desde el 12 de abril de 2026.

“Lo que se concibió como una medida transitoria de resguardo se ha convertido, de hecho, en un régimen de aislamiento sin plazo, que la autoridad penitenciaria no está en condiciones de revertir”, sostuvo el abogado en la presentación judicial.

La defensa también incorporó informes médicos que dan cuenta de que Celis padece diabetes tipo 2, enfermedad diverticular y dolores abdominales intermitentes, por los cuales recibe tratamiento farmacológico y debe cumplir una dieta específica.

Lafferriere cuestionó que las instalaciones sanitarias se encuentren fuera de la celda y que el detenido dependa de la intervención del personal penitenciario para utilizarlas.

“Esta situación adquiere una gravedad particular frente al cuadro de salud informado por el médico de la Unidad”, argumentó.

Augusto Laferriere brindó precisiones sobre sus defendidos en sendas causas, Gustavo Brondino y Daniel “Tavi” Celis

Los informes penitenciarios que respaldan el pedido de traslado

La presentación judicial incluyó un informe del director de la Unidad Penal Nº 8, subprefecto Cristian Giusti, fechado el 26 de octubre, en el que desaconsejó la incorporación de Celis a un pabellón de convivencia colectiva dentro de ese establecimiento.

En el mismo documento, la autoridad penitenciaria propuso que “se evalúe oportunamente la posibilidad de su reubicación en otro establecimiento” que permita su incorporación a un régimen de convivencia compatible con sus circunstancias particulares.

Por otra parte, un informe psicológico del 4 de noviembre recomendó evaluar la posibilidad de trasladarlo a otra unidad penitenciaria que garantice condiciones apropiadas de habitabilidad y resguardo de su integridad física.

La defensa también argumentó que el acercamiento familiar a la Unidad Penal Nº 1 se había desarrollado sin inconvenientes antes de la presentación del nuevo pedido.

El reclamo por el contacto con su familia

Otro de los argumentos expuestos por Lafferriere fue la distancia entre la cárcel de Federal y Paraná, donde reside el entorno familiar de Celis, incluidos sus tres hijos menores de edad.

El Tribunal había autorizado acercamientos familiares cada dos meses, una frecuencia que la defensa consideró insuficiente para garantizar el contacto entre el detenido y sus hijos.

“El régimen de acercamiento bimestral autorizado, aunque valioso, supone en los hechos seis encuentros presenciales por año, insuficientes para sostener un vínculo paterno-filial real y efectivo”, planteó el abogado.

Qué solicitó la defensa de “Tavi” Celis

Además del traslado definitivo a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, Lafferriere solicitó que se garantice el acceso inmediato y permanente a instalaciones sanitarias adecuadas, la continuidad de los tratamientos médicos y psicológicos y el cumplimiento de la dieta indicada por los profesionales de salud.

En caso de que el Tribunal rechace el traslado, la defensa pidió que se adopten las siguientes medidas en la cárcel de Federal:

-Reubicar a Celis en una celda con instalaciones sanitarias de acceso libre y permanente.

-Registrar diariamente los pedidos de acceso al sanitario y los horarios de atención hasta que se concrete la reubicación.

-Garantizar un tiempo mínimo diario fuera de la celda, con actividades recreativas, educativas y laborales.

-Revisar cada 30 días los fundamentos de la continuidad del alojamiento individual.

-Ampliar los acercamientos familiares a Paraná a una frecuencia quincenal.

Mientras aguarda una resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Celis continúa con la huelga de hambre, según confirmó su abogado defensor a Elonce.