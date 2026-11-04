Tavi Celis seguirá en una celda de aislamiento, pero ordenaron mejorar sus condiciones

Daniel “Tavi” Celis continuará alojado en una celda de aislamiento de la Unidad Penal Nº 8 de Federal, aunque la Justicia ordenó mejorar determinadas condiciones de su detención. La jueza de Garantías Susana Irurzun hizo lugar parcialmente a un habeas corpus correctivo presentado por la defensa del condenado, quien cumple una pena de 15 años y medio de prisión por delitos vinculados con el narcotráfico y un asalto.

La resolución se conoció tras una audiencia realizada este martes en el Juzgado de Garantías de Federal. Durante el procedimiento, los abogados de Celis cuestionaron las restricciones que enfrenta dentro del establecimiento penitenciario y solicitaron modificaciones en su alojamiento.

Según informó Federal al Día, la magistrada rechazó el pedido para que Celis abandonara la celda de aislamiento, pero admitió el reclamo relacionado con el acceso a instalaciones sanitarias, de las que carece el espacio donde permanece detenido.

Qué resolvió la Justicia sobre el habeas corpus

La presentación judicial fue impulsada por la defensa de Daniel Andrés Celis mediante un habeas corpus correctivo, una herramienta legal destinada a cuestionar condiciones de detención que podrían resultar ilegítimas o agravar el cumplimiento de una pena.

Los abogados argumentaron que las condiciones de habitabilidad en la Unidad Penal Nº 8 eran menos favorables que las que el condenado tenía anteriormente en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

En ese marco, solicitaron que fuera retirado del sector de aislamiento y que se corrigieran las restricciones que, según plantearon, afectaban sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la jueza Susana Irurzun hizo lugar solamente a una parte de los planteos y ordenó que el establecimiento penitenciario subsanara determinadas deficiencias.

Entre las medidas admitidas se encontró la necesidad de garantizar el acceso a sanitarios, mientras que otros reclamos fueron desestimados.

Por qué Tavi Celis continuará en aislamiento

Uno de los principales puntos analizados durante la audiencia fue la posibilidad de incorporar a Celis a un pabellón compartido con otros internos.

La defensa había solicitado que el condenado dejara de permanecer en una celda de aislamiento, pero el planteo no prosperó.

De acuerdo con la información difundida, un informe penitenciario desaconsejó su incorporación a un pabellón colectivo por razones de conducta y seguridad institucional.

Ese antecedente fue considerado en el marco de la evaluación judicial sobre las condiciones de alojamiento del interno.

Por lo tanto, la resolución no modificó su permanencia en el sector de aislamiento, aunque estableció que la Unidad Penal Nº 8 debía corregir las deficiencias admitidas por el juzgado.

La Justicia ya había rechazado su regreso definitivo a Paraná

La decisión del Juzgado de Garantías de Federal se produjo después de otra resolución relacionada con el lugar de alojamiento de Daniel Celis.

Días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná había rechazado su pedido para regresar de manera definitiva a la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana.

La resolución fue dictada por la jueza de Ejecución Penal Noemí Berros, quien tuvo en cuenta que el traslado a Federal había estado motivado por problemas de conducta y convivencia dentro del sistema penitenciario.

No obstante, la magistrada estableció un régimen de visitas familiares para garantizar el mantenimiento de los vínculos personales del condenado.

Celis fue autorizado a trasladarse cada dos meses a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para mantener encuentros con su familia, bajo custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Una vez finalizadas esas visitas, deberá regresar al establecimiento de Federal, donde continuará cumpliendo su condena.

Visitas familiares, videollamadas y atención médica

Además de los traslados periódicos a Paraná, la resolución de la Justicia Federal contempló otras medidas destinadas a garantizar los derechos del interno.

Celis podrá recibir visitas presenciales de sus familiares en la Unidad Penal Nº 8 y realizar dos videollamadas semanales de 30 minutos cada una.

En materia sanitaria, la jueza Berros ordenó que el establecimiento penitenciario le suministre una alimentación adecuada para sus padecimientos de diabetes y divertículos.

También dispuso que se mantenga la regularidad de los controles médicos especializados y autorizó la disponibilidad de enseres cotidianos y electrodomésticos básicos.

La resolución anterior había contemplado la posibilidad de que Celis compartiera alojamiento con otros internos, pero esa alternativa quedó condicionada a las recomendaciones penitenciarias, las pautas de seguridad y la firma de un acta de consentimiento.

El informe conocido en la audiencia de habeas corpus desaconsejó su incorporación a un pabellón colectivo.

Los conflictos que motivaron su traslado a Federal

Daniel “Tavi” Celis permanece en la Unidad Penal Nº 8 desde abril de 2026, cuando fue trasladado desde la cárcel de Paraná por problemas de convivencia y sanciones disciplinarias.

La decisión se adoptó después de un conflicto con su hijo, Teuco Román Celis, con quien compartía una celda en la Unidad Penal Nº 1.

Según la comunicación remitida entonces por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, ambos habían mantenido una discusión y el hijo solicitó dejar de compartir el alojamiento con su padre.

Las autoridades penitenciarias también informaron que existían antecedentes de incumplimientos de las normas internas y dos sanciones disciplinarias.

En la documentación judicial se mencionaron episodios de faltas de respeto y agresiones a celadores, además de daños en las instalaciones de la celda.

Ante esa situación, se solicitó autorización para trasladar a Celis a Federal con el objetivo de preservar el orden del establecimiento y resguardar su integridad física.

La jueza federal Noemí Berros autorizó el traslado el 11 de abril, por lo que el condenado quedó alojado en la Unidad Penal Nº 8.

Los anteriores traslados y la denuncia sobre un supuesto plan criminal

Antes de su llegada a Federal, Celis había atravesado otros cambios de establecimiento penitenciario.

En octubre de 2025 fue trasladado desde Paraná a la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, en un contexto de investigaciones en las que se lo señalaba por presuntamente continuar vinculado con actividades de narcotráfico desde prisión.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, regresó a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Durante su permanencia en Gualeguaychú, Celis denunció la existencia de un supuesto plan para asesinar al fiscal federal José Ignacio Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En aquella presentación también mencionó al empresario rural Leonardo Airaldi, quien fue sometido a juicio por su presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico.

A partir de esa denuncia, Airaldi fue trasladado al complejo penitenciario de máxima seguridad de Ezeiza.

Por su parte, Celis había solicitado regresar a Paraná mediante una presentación judicial en la que manifestó temor por su integridad física.

La condena de 15 años y medio de prisión

Daniel Andrés Celis cumple una condena unificada de 15 años y seis meses de prisión, impuesta en 2021.

La pena comprendió delitos relacionados con un violento asalto cometido en una estancia de Las Cuevas, departamento Diamante, y causas por comercialización de estupefacientes en Paraná y otras localidades de la región.

Entre los antecedentes judiciales también se encuentra la causa vinculada con el acuerdo político y económico que involucró al exintendente de Paraná Sergio Varisco.