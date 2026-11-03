Seguirán detenidos los dos acusados de asesinar al arquitecto Rodolfo Bassi en Paraná

Los dos acusados de asesinar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná seguirán detenidos luego de que el juez de Garantías Julián Vergara dispusiera la prórroga por 90 días de la prisión preventiva. La resolución alcanzó a Carlos Gastón Aguilar, de 48 años, y Claudio Ramón Inofre, de 52, quienes permanecían alojados en la Unidad Penal Nº 1.

La decisión se conoció este martes, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Paraná, donde el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Juan Manuel Pereyra. El funcionario judicial sostuvo que continuaban vigentes los riesgos procesales que justificaban mantener a los imputados privados de su libertad.

Ambos estaban acusados del homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae del arquitecto de 61 años, ocurrido el 1º de septiembre. Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían asesinado al profesional para ocultar el robo de sus pertenencias.

Revelaron transferencias bancarias después del crimen

Durante la audiencia, Pereyra incorporó un elemento relevante de la investigación: los dos acusados habrían realizado transferencias de dinero desde las cuentas bancarias de Bassi hacia sus propias cuentas, poco después del homicidio.

El fiscal también fundamentó el pedido de continuidad de la prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, advirtió que algunos testigos manifestaron temor ante la posibilidad de que los imputados recuperaran la libertad.

Respecto del peligro de fuga, recordó que Inofre fue detenido cuando intentaba viajar en colectivo desde Federación hacia Misiones. En tanto, señaló que Aguilar había eliminado mensajes de su teléfono celular y se había cortado el cabello, conductas que la Fiscalía interpretó como intentos de dificultar su identificación.

Las posiciones de las defensas

Las defensas adoptaron posturas diferentes frente al requerimiento fiscal. La abogada Claudia Pasatori, representante de Carlos Gastón Aguilar, no formuló objeciones a la extensión de la prisión preventiva solicitada por Pereyra.

Por su parte, el defensor oficial Juan Carlín, representante de Inofre, rechazó la continuidad de la detención en la Unidad Penal y solicitó que su defendido cumpliera prisión domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Carlín cuestionó los riesgos procesales planteados por la acusación y argumentó que Inofre contaba con familiares en Paraná y carecía de recursos económicos para abandonar la jurisdicción. Sin embargo, el juez Vergara resolvió mantener la medida de coerción.

Las pruebas reunidas en la investigación

La causa por el crimen del arquitecto Rodolfo Bassi reunió distintos elementos que la Fiscalía consideró relevantes para sostener la acusación contra Aguilar e Inofre.

Entre ellos figuraron declaraciones de vecinos que habrían observado a los sospechosos en las inmediaciones del lugar del hecho, huellas atribuidas a los imputados encontradas en el departamento de la víctima y registros de cámaras de seguridad que documentaron sus movimientos, publicó Uno.

A estas evidencias se sumaron las operaciones bancarias detectadas durante la investigación. Con la prórroga de la prisión preventiva, ambos acusados continuarán detenidos mientras avanza el proceso judicial, en el que todavía deberá determinarse su responsabilidad penal.