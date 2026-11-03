Natalie Pérez llega a Paraná con “Casa”: “La idea es compartir la intimidad de un hogar”

La cantante y actriz Natalie Pérez llegará a Paraná el sábado 7 de noviembre para presentar “Casa” en el Teatro 3 de Febrero, como parte de una gira que la llevó por diferentes escenarios del país. En una entrevista con el programa Buenas Noches, de Elonce, la artista adelantó detalles de su espectáculo, que propone recrear la calidez de un hogar y establecer un vínculo cercano con el público.

La presentación se realizará después de su paso por Córdoba y marcará su regreso a la capital entrerriana, una ciudad que, según contó, había visitado anteriormente durante unas vacaciones. La cantante manifestó su entusiasmo por conocer el histórico teatro paranaense y compartir allí las canciones de su nuevo trabajo discográfico.

“Llego con mi casa, que es un show que traje desde Buenos Aires, que fue la presentación en el Teatro Ópera con el disco nuevo y que invita también a compartir un momento más bien íntimo”, expresó Pérez.

Un espectáculo que invita al público a sentirse como en casa

El concepto de “Casa” surgió de una propuesta musical grabada en vivo dentro de un estudio, ambientado como el living de una vivienda. Esa misma estética se trasladó a los escenarios para generar una experiencia diferente a la de los conciertos tradicionales.

“La idea es eso, compartir, invitarlos a mi casa”, explicó la artista. También aclaró que, si bien el espectáculo mantiene la esencia del material audiovisual disponible en YouTube, incorpora nuevas canciones y momentos que surgen espontáneamente durante cada presentación.

La cantante destacó que la cercanía con los espectadores es una de las características principales de la propuesta. “Yo también bajo, me acerco, comparto, bailo, canto, algo bien como si fuera a mi casa, ¿no? Están invitados a eso”, relató.

Las historias personales detrás de las canciones de “Casa”

Al describir su nuevo disco, Natalie Pérez explicó que las composiciones estuvieron inspiradas en situaciones cotidianas, experiencias sentimentales y recuerdos vinculados con su propia vida.

“Son todas situaciones diferentes que pasaron, que pasan en mi casa, o sea, que te pueden pasar a vos, a tu hermano, a tu amigo, a tu pareja, al amor, al desamor”, señaló durante la entrevista.

La artista contó que también dedicó canciones a su hogar, a diferentes estados de ánimo y a una fiesta que organizó. Incluso mencionó una composición inspirada en un sueño en el que se imaginaba como la oveja negra de una historia.

A través de esas experiencias, la cantante buscó construir un repertorio con el que los espectadores pudieran identificarse. Las letras combinan situaciones personales, humor, relaciones afectivas y momentos de la vida cotidiana.

Su trayectoria como actriz y el aprendizaje sobre los escenarios

Durante la conversación, Pérez también reflexionó sobre la influencia de su carrera como actriz en su desarrollo musical. La artista, que participó en numerosas producciones teatrales y musicales, consideró que esa experiencia fue fundamental para desenvolverse frente al público.

“Me dio todo, horas de vuelo, porque de hecho he trabajado como actriz y cantante en musicales. Hice muchos musicales acá en la calle Corrientes”, recordó.

Natalie Pérez llega al teatro 3 de Febrero con "Casa"

Según explicó, el trabajo teatral le permitió adquirir seguridad, comprender los aspectos técnicos de una presentación y adaptarse a distintos escenarios. También destacó que el oficio artístico se construyó a partir de las experiencias acumuladas durante su trayectoria.

En ese sentido, valoró el recorrido que realizó desde sus primeros años en el espectáculo y el acompañamiento familiar que recibió cuando comenzó a trabajar siendo niña.

La reflexión de Natalie Pérez antes de cumplir 40 años

La entrevista se realizó en la víspera de su cumpleaños número 40, una fecha que motivó una reflexión sobre las decisiones que tomó a lo largo de su carrera.

“A mí me gustó el camino que hice en mi historia laboral. La verdad es que siempre tomé buenas decisiones”, manifestó.

La cantante recordó especialmente el acompañamiento de sus padres durante su infancia, cuando todavía necesitaba orientación para tomar decisiones profesionales.

Al imaginar qué consejo le daría a aquella niña que comenzaba su trayectoria artística, expresó: “Si pudiera decirle algo más con respecto a lo laboral, sería como que no dude de lo que sabe hacer más que nada”.

También reconoció que la inseguridad formó parte de su personalidad, aunque consideró que esas características influyeron en el camino que finalmente recorrió.

El vínculo con sus seguidores y las historias que recibe después de cada show

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Natalie Pérez habló sobre el contacto con sus seguidores y las experiencias que comparten después de cada presentación.

La artista diferenció los espectáculos propios de los festivales multitudinarios y explicó que, en sus conciertos, encuentra personas que conocen sus canciones y que muchas veces llevan pequeños obsequios elaborados especialmente para ella.

“Para mí ya que estén ahí conmigo es un montón”, afirmó al recordar los encuentros con sus seguidores.

Entre los regalos que recibió mencionó aros, objetos de cerámica, cuadernos y otros elementos preparados por quienes asistieron a sus conciertos. Sin embargo, destacó especialmente las historias personales que le cuentan al finalizar cada espectáculo.

“Siempre me cuentan pequeñas historias en ese ratito que tenemos, como lo más lindo que tienen o algo feo que les pasó y que mi música los acompañó”, relató.

La cantante reconoció que esas experiencias le permiten descubrir el alcance de sus composiciones, que escribe en su casa sin saber quiénes las escucharán posteriormente.

“Yo compongo las letras acá en mi casa, las canciones, y después estoy acá y no sé que en este momento hay, no sé, mil personas escuchando una canción mía que decidieron hacerlo”, expresó.

Cuándo será el show y dónde conseguir las entradas

Natalie Pérez se presentará el sábado 7 de noviembre en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, con un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo disco, momentos de interacción con el público y otras composiciones de su repertorio.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.

La artista manifestó su entusiasmo por visitar Paraná y destacó las imágenes que había visto del histórico edificio. “La verdad que es hermoso el lugar y estoy muy contenta de ir a compartir, de viajar por todo el país compartiendo la música”, concluyó.