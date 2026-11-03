Noche de los Museos en Paraná: recorridos, espectáculos y actividades gratuitas este viernes

La Noche de los Museos en Paraná tendrá una nueva edición este viernes 6 de noviembre, de 18 a 24, con una programación organizada por la Municipalidad que incluirá recorridos históricos, exposiciones, espectáculos musicales, talleres y actividades para las infancias. Las propuestas se desarrollarán en museos, bibliotecas, plazas, edificios históricos y otros espacios patrimoniales de la capital entrerriana.

La iniciativa formará parte de La Noche de los Museos Entrerrianos, una jornada destinada a acercar la historia, el arte y la identidad local a públicos de todas las edades. La programación municipal permitirá visitar distintos puntos de la ciudad y participar de experiencias culturales.

Entre las actividades destacadas se encontrarán las visitas al Teatro Municipal 3 de Febrero, los recorridos por el Cementerio de la Santísima Trinidad, las propuestas de arqueología urbana en el ex Hotel Cransac y las salidas del Bus Turístico, además de espectáculos y muestras artísticas.

Museos con exposiciones, talleres y espectáculos

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman abrirá sus puertas para presentar su muestra permanente y la exposición especial “Historias sobre ruedas”, que reunirá vehículos y juguetes antiguos, como autos de chapa, coches de bebé centenarios, sulkys a pedal y carros de madera.

También habrá un taller de construcción de juguetes rodantes junto al Maestro Juguetero y una propuesta de dibujo en vivo a cargo de Rojo Carreira Carbone. A las 19 se presentará el Ensamble Coral Para Voz; a las 20, el espectáculo de cuentos “Te Juego un Cuento”, de Montoto y Magolla; y a las 21, Las Tutucas. Además, se instalará un espacio gastronómico y un escenario sobre calle Buenos Aires.

Por su parte, el Museo Puerto de la Memoria ofrecerá desde las 18 talleres creativos y exposiciones vinculadas con los oficios y la identidad barrial. Habrá propuestas de calzado artesanal, cerámica, talla en madera y artes visuales, junto con presentaciones del coro Canto de Corazón, el ballet El Ocaso, talleres de guitarra, rap y batucada. También se desarrollará una feria de emprendedoras de Puerto Viejo.

Actividades para las infancias y recorridos literarios

La Biblioteca Municipal y la Biblioteca Popular del Paraná ofrecerán un espacio de arte y juegos infantiles, visitas a la sala de lectura y narraciones de cuentos a cargo de Mechi Daneri, previstas para las 21.

En tanto, la Plaza Borges será escenario de “Paraná lee: recorridos literarios”, desde las 19. La propuesta, organizada junto a EDUNER, vinculará el paisaje del lugar con la vida y obra de Jorge Luis Borges y su padre, Jorge Guillermo Borges, nacido en Paraná. Habrá mediación en lengua de señas y un cierre musical del Coro de la Verdiana.

Otra de las experiencias estará vinculada con la arqueología urbana. En el subsuelo del ex Hotel Cransac, actualmente edificio del Flamingo-Plaza Bar, se realizará a las 20 la actividad infantil “¿Qué hay debajo de nuestros pies?”. A las 20:30, comenzará un recorrido para conocer la antigua cisterna y el proceso de investigación histórica, junto al doctor Alejandro Richard.

Visitas guiadas por edificios históricos y el cementerio

El Cementerio de la Santísima Trinidad ofrecerá a las 18 un recorrido mediado por su patrimonio funerario. La actividad tendrá cupos limitados y requerirá retirar previamente las entradas en el Museo de la Ciudad.

También a las 18, el Teatro Municipal 3 de Febrero realizará una visita guiada por sus instalaciones, con información sobre su historia y sus características patrimoniales. El ingreso será libre y gratuito.

En la Plaza 1° de Mayo, desde las 18:30, Croquiseros Urbanos de Paraná y artistas de Taller1artgroup expondrán obras relacionadas con el patrimonio local. A las 19, Fernando Ponce encabezará el recorrido histórico y arquitectónico “La esquina de la plaza”, que incluirá la Escuela Normal, el Palacio Municipal, el ex Senado de la Confederación Argentina y la Catedral Metropolitana.

La actividad continuará en el ex Senado de la Confederación Argentina, actual Colegio del Huerto, donde habrá recorridos históricos guiados a las 20 y 20:45, además de una presentación de un cuarteto de cuerdas.

Bus Turístico: horarios y cómo participar

El Bus Turístico de Paraná también formará parte de la programación, con dos salidas especiales desde la Catedral Metropolitana, previstas para las 19 y las 21.

El recorrido incluirá el Museo Puerto de la Memoria, el Complejo Túnel Subfluvial y Plaza Borges, con el objetivo de conectar distintos espacios culturales y patrimoniales de la ciudad.

Los lugares se asignarán por orden de llegada, sin reserva previa, mediante la entrega de un número por persona. La propuesta permitirá conocer distintos puntos de Paraná durante una jornada dedicada a su historia, sus expresiones artísticas y su patrimonio.

Agenda de actividades y horarios

18:00: Museo Puerto de la Memoria: talleres y muestras

18:00: Cementerio de la Santísima Trinidad: recorrido guiado

18:00: Teatro 3 de Febrero: visita guiada

18:30: Plaza 1° de Mayo: exposición artística

19:00: Plaza Borges: recorrido literario

19:00: Plaza 1° de Mayo: recorrido histórico

19:00: Museo de la Ciudad: Ensamble Coral Para Voz

19:00: Primera salida del Bus Turístico

20:00: Ex Hotel Cransac: actividad infantil de arqueología

20:00: Museo de la Ciudad: “Te Juego un Cuento”

20:00 y 20:45: Ex Senado: recorridos históricos

20:30: Ex Hotel Cransac: visita a la cisterna

21:00: Museo de la Ciudad: Las Tutucas

21:00: Bibliotecas: cuentos con Mechi Daneri

21:00: Segunda salida del Bus Turístico