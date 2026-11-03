La empresa provincial reemplazó postes y realizó tareas de mantenimiento sobre una línea de media tensión ubicada junto a la Ruta Provincial 130, en el departamento Villaguay. Los trabajos benefician a familias, comercios y establecimientos rurales de la zona.
ENERSA realizó obras para mejorar el suministro eléctrico en Ingeniero Sajaroff, departamento Villaguay, mediante tareas de mantenimiento y renovación de infraestructura sobre una línea de media tensión. Los trabajos se desarrollaron en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 130 y estuvieron orientados a prevenir fallas y fortalecer la seguridad de las instalaciones.
La intervención consistió en el reemplazo de postes pertenecientes a una línea eléctrica de 13,2 kilovoltios (kV), que abastece a usuarios de Ingeniero Sajaroff, Colonia Esmeralda, Colonia Desparramados y otras zonas cercanas. Estas tareas forman parte de las acciones destinadas a conservar las redes de distribución.
Desde la empresa provincial explicaron que el mantenimiento de estas instalaciones permite mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico y reducir el riesgo de inconvenientes que puedan afectar la continuidad del servicio.
Obras para fortalecer el suministro en zonas rurales
Los trabajos adquieren especial importancia para las familias y los establecimientos rurales que dependen de la electricidad para desarrollar sus actividades cotidianas. La infraestructura intervenida también abastece a comercios y emprendimientos productivos de la región.
En este sentido, el reemplazo de postes contribuye a mantener las condiciones de seguridad de la red y favorecer la confiabilidad del suministro. La intervención busca prevenir posibles fallas vinculadas con el estado de las estructuras que sostienen las líneas eléctricas.
La Ruta Provincial Nº 130 constituye uno de los sectores donde se realizaron estas tareas de conservación. La línea de media tensión ubicada sobre su traza permite distribuir energía hacia distintas localidades y colonias del departamento Villaguay.
Mantenimiento de la red eléctrica en Entre Ríos
La intervención en Ingeniero Sajaroff se enmarca en el programa de mantenimiento que ENERSA desarrolla en diferentes puntos de Entre Ríos para preservar las instalaciones eléctricas.
Estas acciones están orientadas a sostener la calidad del servicio y acompañar las necesidades de los usuarios residenciales, comerciales y productivos, especialmente en sectores rurales donde el suministro resulta fundamental.
Desde la distribuidora destacaron que los trabajos buscan garantizar condiciones más seguras y confiables para el abastecimiento eléctrico, mediante la conservación y renovación de los componentes de la red provincial.