Habrá asueto municipal este viernes en Paraná: qué servicios estarán garantizados

La Municipalidad de Paraná trasladó al viernes 6 de noviembre el asueto por el Día del Empleado Municipal. No habrá atención al público en las dependencias municipales, aunque se garantizarán los servicios esenciales. También se modificaron los plazos administrativos.
La Municipalidad de Paraná confirmó que habrá asueto administrativo el viernes 6 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Municipal, cuya fecha original es el 8 de noviembre. La medida fue dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal y alcanzará a las oficinas y dependencias de la administración local, donde no habrá atención al público.
La decisión estableció el traslado de la jornada de descanso al viernes, por lo que las distintas reparticiones municipales deberán reorganizar sus actividades. Sin embargo, se garantizará la prestación de los servicios esenciales e indispensables para la comunidad, mediante las guardias correspondientes.
En ese sentido, el decreto dispuso que las áreas responsables adopten las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones consideradas prioritarias. De esta manera, el asueto administrativo no implicará la suspensión de todas las actividades municipales.
Qué pasará con los trámites y vencimientos
Uno de los puntos centrales de la disposición está relacionado con los procedimientos administrativos. El Ejecutivo estableció que el viernes 6 de noviembre no se computarán los plazos procesales administrativos, por tratarse de una jornada de asueto.
Asimismo, se determinó que, cuando el vencimiento de algún tributo municipal coincida con esa fecha, el plazo de pago se trasladará al siguiente día hábil. Esta medida permitirá que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones sin verse afectados por la falta de atención en las oficinas municipales.
Por lo tanto, quienes necesiten realizar gestiones presenciales deberán tener en cuenta que las dependencias municipales retomarán su actividad habitual después del asueto, mientras que los servicios indispensables funcionarán bajo el esquema de guardias previsto por cada área.
Por qué se celebra el Día del Empleado Municipal
El Día del Empleado Municipal se conmemora cada 8 de noviembre en recuerdo de la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina, constituida en 1959. La fecha representa una jornada de reconocimiento a quienes desempeñan tareas en las administraciones municipales de todo el país.
En los considerandos del decreto, el Departamento Ejecutivo Municipal destacó la vocación de servicio de los trabajadores y la diversidad de funciones que cumplen diariamente en distintas reparticiones. Entre ellas mencionó los servicios de calle, la atención al público y las áreas educativas, sanitarias, administrativas, técnicas, sociales y comunitarias.
“Resulta una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a todos los trabajadores que día a día contribuyen con su esfuerzo y dedicación, al sostenimiento y crecimiento del Municipio, y de esta forma, al progreso de la ciudad”, se destacó en el documento oficial.
La conmemoración también busca poner en valor el aporte de los agentes municipales al funcionamiento de los servicios públicos y al desarrollo de la ciudad. En esta oportunidad, el reconocimiento se concretará con el asueto del viernes 6 de noviembre, dos días antes de la fecha conmemorativa.