Padres de alumnos de una escuela de Paraná denuncian reiterados casos de bullying

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela 25 de Mayo de la ciudad de Paraná denunció públicamente presuntos hechos reiterados de bullying, violencia y discriminación dentro del establecimiento ubicado en calle Monte Caseros y Gualeguaychú.

Según expresaron, las situaciones se mantienen desde hace meses y afectan la seguridad y el bienestar de sus hijos, los cuales habrían sufrido agresiones físicas y verbales, amenazas y episodios de discriminación por parte de otro estudiante.

Las familias sostienen que los hechos fueron planteados en reuniones y quedaron registrados en actas, pero consideran que las respuestas de las autoridades escolares no son suficientes.

Incluso mencionaron que algunas de las situaciones denunciadas habrían sido minimizadas con el argumento de que “los niños son niños, se pelean y se buscan para jugar”.

Frente a esa postura, reclamaron que se evalúe la gravedad de los episodios y se adopten medidas concretas para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad física y emocional de los estudiantes.

Otro de los puntos advertidos por los padres, tiene que ver con la situación de estudiantes con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Las familias advirtieron sobre los efectos de la violencia y la exclusión en estos alumnos y consideraron insuficientes los talleres de convivencia que se realizan en la institución.

La escuela 25 de Mayo

En ese sentido, plantearon la necesidad de implementar un programa integral de inclusión, con capacitación y herramientas específicas para docentes, estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa.

También cuestionaron la falta de respuestas que recibieron del Consejo Departamental de Educación del Consejo General de Educación tras acudir a distintas instancias en busca de soluciones.

“Las escuelas deben ser espacios seguros de aprendizaje y contención”, expresaron los padres de alumnos de la Escuela 25 de Mayo, según indica Diario Uno.