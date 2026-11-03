La nafta aumentó 16% en dólares en Argentina, casi el doble del promedio latinoamericano

Los precios de la nafta y el gasoil en Argentina aumentaron en dólares por encima del promedio de América Latina entre febrero y septiembre de 2026, en un contexto marcado por el encarecimiento internacional del petróleo durante el conflicto en Medio Oriente. Según un informe de la consultora Economía & Energía, y según publicó Clarín, las naftas registraron una suba del 16% y el gasoil del 20%, mientras que los promedios regionales fueron del 9% y 15%, respectivamente.

La diferencia se produjo pese a las medidas implementadas para moderar el traslado de los precios internacionales a los surtidores. En Argentina, YPF aplicó un mecanismo de amortiguación conocido como buffer, mientras que el Gobierno nacional postergó actualizaciones de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, otros países latinoamericanos recurrieron a intervenciones más amplias para contener los aumentos.

El relevamiento también mostró diferencias entre las principales petroleras que operan en el mercado argentino. YPF aplicó incrementos menores que varias de sus competidoras y logró ampliar su participación en las ventas, especialmente en el segmento del gasoil.

Cuánto aumentaron los combustibles en Argentina

Entre febrero y septiembre, las naftas comercializadas por YPF aumentaron un 6,6% en pesos, descontada la inflación. En el mismo período, Shell registró una suba real del 7,2%; Puma, del 6,9%; y Axion, del 11,1%. Los porcentajes contemplaron las variedades súper y premium, ponderadas según los volúmenes vendidos por cada compañía.

En el caso del gasoil, las diferencias fueron más pronunciadas. YPF aplicó un incremento real del 8,9%, mientras que Shell acumuló un 10,6%; Axion, un 12%; y Puma, un 13,8%. La comparación incluyó tanto el combustible común como las versiones premium.

De acuerdo con Economía & Energía, en septiembre el precio promedio de la nafta súper alcanzó los $2.152 por litro, equivalentes a US$1,42, mientras que el gasoil común se ubicó en $2.378, unos US$1,57. Los valores habían alcanzado su máximo en dólares durante mayo y posteriormente disminuyeron alrededor de un 4% hasta septiembre.

YPF ganó participación en el mercado de combustibles

La política comercial de YPF coincidió con un aumento de su participación en las ventas nacionales. Durante los primeros nueve meses de 2026, la compañía concentró el 56% del mercado de naftas, lo que representó un crecimiento de 0,6 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025.

Detrás se ubicaron Shell, con el 22% de las ventas; Axion, con el 13%; y Puma, con el 5%. La petrolera de mayoría estatal mantuvo así su posición como principal abastecedora del mercado argentino.

En gasoil, YPF alcanzó el 57% de participación, tras ganar 2,4 puntos porcentuales frente al año anterior. Shell y Axion concentraron el 15% cada una, mientras que Puma reunió el 7%. Las tres competidoras perdieron participación respecto de los primeros nueve meses de 2025.

El impacto del petróleo, el dólar y los impuestos

El aumento de los combustibles se produjo durante un período de fuerte encarecimiento del petróleo. Entre febrero y septiembre, el barril de Brent registró una suba del 61%, impulsada por las tensiones vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

El informe señaló que el incremento del crudo estuvo acompañado por mayores márgenes de refinación. En particular, el mercado internacional del gasoil enfrentó presiones por la elevada utilización de las refinerías, el crecimiento de las exportaciones hacia Europa y la reducción de inventarios.

En Argentina, el impacto sobre los surtidores fue moderado mediante el mecanismo de amortiguación de YPF y la postergación de actualizaciones tributarias. El Gobierno resolvió diferir los incrementos pendientes de los impuestos a los combustibles hasta el 1º de diciembre.

Según la consultora, la recaudación resignada por la falta de actualización plena de esos tributos acumuló US$1.229 millones entre enero y agosto. A su vez, el tipo de cambio influyó sobre la evolución de los valores expresados en dólares: entre abril y comienzos de noviembre, la cotización pasó de $1.382 a $1.539, una variación del 11,4%.

Cómo evolucionaron los precios en América Latina

El relevamiento de Economía & Energía incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia. En conjunto, estos seis países registraron aumentos promedio del 9% en dólares para las naftas y del 15% para el gasoil entre febrero y septiembre.

Brasil presentó incrementos considerablemente menores que Argentina: las naftas aumentaron un 3% en dólares y el gasoil, un 14%. Para contener las subas, el Gobierno brasileño combinó subvenciones, recursos provenientes de un impuesto a las exportaciones de petróleo y reducciones temporales de tributos sobre los combustibles.

En septiembre, Brasil reforzó esas medidas mediante una reducción impositiva de 0,63 reales por litro de gasolina y una subvención de un real por litro de gasoil para el primer período del nuevo esquema.

México recurrió a acuerdos voluntarios con empresas para estabilizar los precios, acompañados por beneficios fiscales y medidas comerciales y logísticas de Pemex. Uruguay, por su parte, mantuvo ajustes administrados y decidió conservar los precios máximos en septiembre, aunque las referencias regulatorias indicaban aumentos del 25% para el gasoil y del 1% para la nafta.

Las medidas aplicadas por Chile y Colombia

Chile utilizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que modifica un componente variable de los impuestos para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales. Pese a su aplicación, el país registró el mayor pico regional del precio del gasoil, seguido de una corrección parcial.

En Colombia, el Gobierno también intervino sobre los valores de referencia y resolvió mantener sin aumentos la gasolina corriente y el gasoil durante septiembre. La decisión buscó aliviar los gastos de los hogares y los costos del transporte, en un contexto de asistencia a los afectados por el terremoto de agosto.

La comparación internacional también mostró que el traslado del encarecimiento del petróleo fue mucho mayor en Estados Unidos, donde las naftas aumentaron un 51% y el gasoil un 69% entre febrero y septiembre.