Luz y gas: fijaron los subsidios de noviembre y las bonificaciones para usuarios

La Secretaría de Energía de la Nación fijó los subsidios de luz y gas para noviembre de 2026, mediante la Resolución 304/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida estableció bonificaciones para usuarios comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y modificó los bloques de consumo base de electricidad para determinadas zonas del país.

La resolución dispone una bonificación general del 50% para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes que sean beneficiarios del régimen de subsidios. El porcentaje corresponde al consumo alcanzado por el beneficio durante noviembre.

Además, establece una bonificación adicional extraordinaria del 24,25% para los mismos usuarios, sobre el consumo correspondiente. Ambos porcentajes quedaron establecidos específicamente para noviembre de 2026.

Bonificaciones para usuarios de electricidad

En el caso del servicio eléctrico, la Secretaría de Energía dispuso una bonificación adicional extraordinaria del 25% para los usuarios residenciales comprendidos en el régimen SEF.

El descuento se aplicará sobre todos los bloques de consumo base de electricidad establecidos para los hogares beneficiarios.

Por otra parte, la resolución modificó parcialmente el anexo de la Resolución 13/2026 y estableció un consumo base de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales para noviembre, correspondiente a la zona bioambiental denominada “Resto”.

Qué entidades estarán alcanzadas

La normativa también determinó que las bonificaciones previstas para electricidad y gas alcanzarán a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, en los términos de las leyes 27.098 y 27.218.

Asimismo, instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad a implementar las disposiciones y reflejarlas en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación correspondientes.

El organismo deberá notificar a las distribuidoras y licenciatarias de gas natural y gas propano por redes, mientras que también se comunicarán las disposiciones a CAMMESA, entes reguladores provinciales y prestadoras del servicio eléctrico.