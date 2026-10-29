Binance investiga un posible hackeo de hasta US$5.700 millones y congela activos

Binance investiga transferencias sospechosas de criptomonedas por hasta US$5.700 millones. La plataforma suspendió temporalmente algunas operaciones, informó que se congelaron US$2.540 millones y aseguró que cubrirá las eventuales pérdidas.
Binance investiga un posible hackeo después de detectar movimientos sospechosos de criptomonedas desde billeteras vinculadas a la plataforma. Las estimaciones iniciales ubican el volumen de activos involucrados entre US$2.000 millones y US$5.700 millones, aunque todavía no se confirmó cuánto dinero pudo haber sido sustraído ni si todas las transferencias respondieron a un ataque informático.
La empresa informó que sus equipos de seguridad trabajan para determinar el origen de las operaciones y aseguró que los fondos de sus clientes permanecen protegidos. Como medida preventiva, suspendió temporalmente las operaciones de Binance Alpha y posteriormente restringió depósitos y retiros mientras avanzan las verificaciones.
"Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y lo están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros", señaló la compañía mediante un comunicado.
Cuánto dinero estaría involucrado en el incidente
Las primeras alertas surgieron cuando se identificaron transferencias de grandes cantidades de activos digitales desde direcciones asociadas con Binance hacia otras billeteras.
Los análisis realizados sobre distintas redes blockchain arrojaron cifras diferentes. Algunas estimaciones superaron los US$2.000 millones, mientras que otras elevaron el monto potencialmente involucrado hasta los US$5.700 millones. Sin embargo, esas cantidades no representan pérdidas confirmadas.
El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, también se pronunció sobre el episodio. "¡Los fondos de los usuarios están a salvo! Parece ser un hackeo a Binance", escribió en la red social X. Zhao aclaró que actualmente no dirige las operaciones de la plataforma.
User funds are safe! It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m). I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered.— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2026
Congelaron activos por US$2.540 millones
En medio de la investigación, las empresas Tether y Circle, responsables de las criptomonedas estables USDT y USDC, respectivamente, intervinieron para inmovilizar activos presuntamente vinculados con los movimientos sospechosos.
Según la información difundida, Tether congeló más de US$1.500 millones y Circle más de US$800 millones. Binance precisó que el monto total verificado de activos bloqueados alcanzó los US$2.540 millones.
"Estamos al tanto de las cifras divergentes que circulan públicamente en relación con la cantidad congelada, incluidas referencias a US$1.800 millones. Para mayor claridad, el total verificado actualmente congelado es de US$2.540 millones", indicó la plataforma.
Binance aseguró que cubrirá las pérdidas
La compañía anunció que asumirá las eventuales pérdidas relacionadas con el incidente, mientras sus especialistas continúan rastreando las transferencias.
"Binance cubrirá todas las pérdidas", afirmó en una actualización difundida a través de sus canales oficiales.
La empresa también informó que trabaja de manera coordinada con fuerzas de seguridad, emisores de criptomonedas y compañías especializadas en inteligencia blockchain para identificar los activos involucrados y evitar nuevas transferencias sospechosas.
Qué operaciones fueron suspendidas
Como parte de las medidas preventivas, Binance interrumpió temporalmente la actividad de Binance Alpha, un servicio de su ecosistema vinculado con el acceso y la negociación de activos digitales.
Posteriormente, la plataforma comunicó restricciones temporales sobre depósitos y retiros mientras se completan los controles de seguridad. No precisó cuándo se normalizarán todas las operaciones.
La compañía recomendó a sus clientes consultar exclusivamente los canales oficiales y evitar enlaces o mensajes que soliciten datos personales, contraseñas o información de sus cuentas.
Qué se sabe sobre el origen del posible ataque
Uno de los principales interrogantes es determinar si las transferencias fueron consecuencia de un acceso no autorizado a los sistemas de Binance o si respondieron a otro tipo de operaciones.
Hasta el momento, la empresa no confirmó el mecanismo del presunto ataque ni identificó públicamente a posibles responsables. Tampoco estableció una cifra definitiva de activos sustraídos.
Los investigadores analizan movimientos registrados en distintas redes blockchain. Estas operaciones pueden rastrearse públicamente, aunque su identificación no permite establecer por sí sola si existió un robo.