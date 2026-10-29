Black Friday en una cadena de supermercados: descuentos de hasta 50% y 18 cuotas sin interés

El Black Friday de la cadena de supermercados ChangoMás comenzó este jueves 29 de octubre con descuentos de hasta el 50%, financiación en 18 cuotas sin interés y promociones especiales en más de 20.000 productos. La campaña se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026 e incluirá ofertas en alimentos, bebidas, electrodomésticos y artículos para el hogar.

La propuesta comercial, denominada "El Auténtico Black Friday", estará disponible en las sucursales de la cadena en todo el país, los locales de cercanía MásGo y la plataforma MasOnline.com.ar. Los consumidores de Paraná y Entre Ríos podrán consultar las promociones disponibles según los establecimientos y servicios habilitados en su zona.

La iniciativa combina rebajas directas, descuentos sobre la segunda unidad y beneficios por cantidad, como 2x1, 3x2 y 4x2. Además, los integrantes del programa MásClub tendrán acceso a promociones exclusivas en determinadas categorías, de acuerdo informó iProfesional.

Black Friday en supermercados: hasta 18 cuotas sin interés

Uno de los principales atractivos será la financiación en 18 cuotas sin interés para electrodomésticos seleccionados. La promoción incluye televisores inteligentes, aires acondicionados, heladeras, freezers, cocinas, lavarropas y termotanques.

La cadena también anunció descuentos del 40% en un solo pago para determinados productos de estas categorías. Los clientes podrán comparar las alternativas disponibles, teniendo en cuenta que la financiación y las rebajas directas pueden responder a condiciones comerciales diferentes.

La propuesta está orientada tanto a quienes buscan renovar equipamiento doméstico como a quienes necesitan adquirir artículos de mayor valor. En todos los casos, será necesario verificar los productos alcanzados y los medios de pago habilitados.

Descuentos en bicicletas, muebles y juguetes

El evento también incluirá promociones en artículos destinados al entretenimiento, el hogar y las actividades al aire libre. Entre las categorías anunciadas figuran muebles de jardín, piletas, bicicletas y juguetes.

Para muebles de jardín, piletas y bicicletas, ChangoMás informó descuentos del 20% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés. Las ofertas estarán sujetas a las condiciones particulares de cada producto.

En juguetería, la cadena ofrecerá descuentos del 35% y hasta cuatro cuotas sin interés. La promoción se suma a las alternativas de compra disponibles durante los días del evento.

Imagen ilustrativa.

Pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar

Los pequeños electrodomésticos tendrán descuentos del 30% y financiación en tres cuotas sin interés para productos seleccionados de cocina, hogar y cuidado personal.

Entre los artículos comprendidos podrán encontrarse distintos equipos destinados a facilitar tareas domésticas. Sin embargo, la empresa no especificó en la información difundida el listado completo de modelos y marcas alcanzados.

También se anunció una promoción 2x1 en vasos y copas de vidrio. Para aprovecharla, los consumidores deberán revisar las condiciones de la oferta y los artículos incluidos.

Ofertas en alimentos, bebidas y productos de limpieza

Además de los electrodomésticos, el Black Friday tendrá promociones en productos de consumo cotidiano. Según informó la empresa, más de 20.000 artículos estarán comprendidos en las ofertas de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

La campaña incluirá descuentos directos del 50%, 40%, 35% y 25% en productos seleccionados de almacén, alimentos frescos, congelados, limpieza y perfumería.

También habrá rebajas del 80%, 70% y 50% sobre la segunda unidad. En estos casos, el beneficio se aplica al segundo artículo alcanzado por la promoción y no necesariamente al precio total de ambos productos.

Promociones 3x2 y 4x2 para socios de MásClub

El programa de beneficios MásClub tendrá un papel destacado durante la campaña. Sus integrantes podrán acceder a ofertas exclusivas en bebidas, alimentos y artículos de higiene personal.

Entre las promociones anunciadas se encuentra el 4x2 en vinos y espumantes, que permitirá llevar cuatro unidades y pagar el equivalente a dos, según las condiciones establecidas. También habrá descuentos del 35% por unidad en productos seleccionados de estas categorías.

En cervezas, la cadena ofrecerá una promoción 3x2. Esta modalidad permitirá adquirir tres unidades y abonar dos, siempre que los productos estén incluidos en la oferta correspondiente.

Galletitas, shampoo y productos de perfumería

Las galletitas dulces y saladas también tendrán beneficios específicos para los socios de MásClub. La empresa anunció un descuento del 80% en la segunda unidad de productos seleccionados.

Además, habrá rebajas del 30% por unidad en determinados artículos de esta categoría. Las promociones podrán variar según la marca, la presentación y las condiciones comerciales.

En shampoo, acondicionadores y productos seleccionados de limpieza y perfumería, se ofrecerán promociones 2x1. Para algunos artículos también habrá descuentos del 40% por unidad.

Dónde aprovechar el Black Friday y hasta cuándo dura

El Black Friday de ChangoMás comenzó este jueves 29 de octubre y finalizará el miércoles 4 de noviembre de 2026, según las fechas informadas en su plataforma oficial MasOnline.

Las ofertas estarán disponibles a través de los canales comerciales de la cadena, aunque la disponibilidad de productos y promociones podrá variar según la sucursal o el servicio de compra utilizado.

Para los consumidores de Paraná y otras localidades de Entre Ríos, será importante consultar previamente qué establecimientos y modalidades de entrega están habilitados. También deberán verificarse las condiciones de financiación y los descuentos aplicables en cada caso.

Imagen ilustrativa.

Qué tener en cuenta antes de realizar una compra

Antes de aprovechar una promoción, resulta conveniente comparar el precio final del producto y las condiciones de pago. Una oferta con descuento directo puede representar un ahorro diferente al de una compra financiada en cuotas.

En los beneficios por cantidad, como 2x1, 3x2 y 4x2, el ahorro depende de adquirir el número de unidades exigido. Por eso, es recomendable evaluar si la compra responde a una necesidad real.

Con descuentos de hasta el 50%, promociones especiales y financiación en 18 cuotas sin interés, la campaña busca impulsar las ventas durante siete días. Los consumidores podrán acceder a distintas alternativas de compra, siempre sujetas a la disponibilidad y las condiciones particulares de cada oferta.