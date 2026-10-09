Nafta y gasoil: cómo obtener descuentos de hasta el 30% en octubre con bancos y aplicaciones

Las estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos en nafta y gasoil durante octubre de 2026. Las promociones permiten ahorrar hasta un 30% mediante tarjetas bancarias, billeteras virtuales y aplicaciones, con diferentes días y topes de reintegro.
Los descuentos en nafta y gasoil de octubre de 2026 permiten a los automovilistas argentinos acceder a rebajas de hasta el 30% en estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma. Los beneficios se aplican mediante tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y aplicaciones oficiales de las petroleras, con condiciones que varían según el día y el medio de pago.
Las promociones cobraron importancia luego de que los combustibles registraran nuevos aumentos de hasta el 5%, en un contexto de encarecimiento internacional del petróleo y persistencia del conflicto en Medio Oriente.
De acuerdo con un relevamiento publicado por Clarín, las principales petroleras mantienen acuerdos con bancos y plataformas digitales que permiten reducir el gasto mensual. Algunos descuentos se aplican directamente sobre la compra, mientras que otros se acreditan posteriormente como reintegros.
YPF: descuentos por carga nocturna y promociones bancarias
YPF ofrece un 6% de descuento todos los días entre las 0 y las 6, sin límite de reintegro, para quienes abonen desde la aplicación oficial. Además, quienes utilicen el sistema de autodespacho acceden a un 3% adicional, acumulable con el beneficio nocturno.
Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) también cuentan con un 5% de ahorro en estaciones adheridas, con un límite mensual de $18.000.
Entre las promociones bancarias se destaca Mastercard, que ofrece un 10% los lunes para compras desde $35.000 mediante la App YPF, con un reintegro máximo de $6.000 semanales.
Banco Macro, por su parte, permite acceder los miércoles a descuentos del 20% para clientes Preferencial y del 30% para Selecta, con topes mensuales de $10.000 y $15.000, respectivamente.
Shell: beneficios con Shell Box y tarjetas
Shell mantiene un descuento del 10% los miércoles para cargas de combustibles V-Power realizadas mediante Shell Box, con un máximo de $5.000 semanales.
Los usuarios de Tarjeta 365 pueden obtener un 10% de lunes a viernes en V-Power, con un límite de $5.000 por semana, y un 5% en nafta súper, con un máximo de $2.000 semanales.
Además, Banco Nación ofrece los viernes un reintegro del 25% mediante MODO BNA+, con un tope mensual de $13.000. Banco Comafi dispone de un 20% los domingos, mientras que Banco Ciudad ofrece descuentos del 10% o del 20%, según el segmento del cliente.
Axion: descuentos en combustibles premium
Axion Energy ofrece a través de su programa ON un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium.
En el caso de las naftas, los límites mensuales van desde $7.000 para usuarios de los niveles iniciales hasta $14.000 para categorías superiores. Para el diésel, el máximo de ahorro es de $7.000 por quincena.
También se destaca la promoción de Brubank, que ofrece un 30% de descuento todos los días para clientes del Plan Ultra, con un máximo de $6.000 por operación y $30.000 mensuales. Los usuarios Plus pueden acceder a un 20% los viernes, sábados y domingos, con un límite de $5.000 por carga y por semana.
Puma Energy: descuentos los miércoles
Puma Energy ofrece un 10% de descuento todos los miércoles para quienes utilicen la aplicación Puma Pris. La promoción alcanza a nafta súper, premium e Ion Diesel, con un límite de 50 litros diarios.
El programa también permite acumular puntos por cada carga y canjearlos por vouchers de descuento de hasta $30.000.
Por otra parte, Banco Comafi ofrece los viernes un reintegro del 20%, con topes semanales de $6.000 para clientes generales y $10.000 para usuarios Único. Banco Nación también brinda un 20% los viernes, con un máximo de $10.000 mensuales.
Qué bancos ofrecen descuentos en todas las estaciones
Más allá de las promociones particulares de cada petrolera, algunas entidades financieras mantienen beneficios aplicables a distintas marcas.
-BBVA: 20% todos los días para determinados paquetes Black, con tope compartido de $100.000 mensuales.
-Credicoop: 15% los viernes, o 20% para clientes con cuenta sueldo. Topes de $4.500 y $6.000 semanales.
-Columbia: 20% los viernes, con límite mensual de $16.000.
-Patagonia: Hasta 25% los jueves, según el paquete y la modalidad de pago.
-Mercado Pago: ofrece un 10% los martes y jueves en estaciones Gulf.
-Naranja X: brinda un beneficio del 10% los fines de semana en esa misma bandera.
Cómo aprovechar los descuentos en combustible
Para acceder al mayor ahorro posible, los conductores deben verificar los días de vigencia, las estaciones adheridas y los medios de pago habilitados.
También resulta importante distinguir entre descuentos inmediatos y reintegros posteriores, ya que estos últimos pueden demorar en acreditarse según las condiciones bancarias.
Finalmente, aunque algunas promociones pueden combinarse, no todos los beneficios son acumulables. Por eso, antes de cargar combustible, se recomienda consultar las condiciones actualizadas en las aplicaciones oficiales de las petroleras y las entidades financieras.