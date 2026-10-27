Ampliaron descuentos del 30% para deportistas entrerrianos que viajen con Flecha Bus

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos y Flecha Bus renovaron el convenio que permite acceder a descuentos del 30% en pasajes. El beneficio incluye a deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes, tanto para viajes deportivos como particulares, y suma nuevas rutas.
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos renovó y amplió el convenio con Flecha Bus que permite acceder a descuentos del 30% en pasajes para integrantes de la comunidad deportiva. El acuerdo incorpora nuevas rutas y mantiene el beneficio tanto para traslados vinculados con competencias y capacitaciones como para viajes particulares.
La firma se realizó este martes en Museo Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa de transporte. Durante la presentación, que contó con la cobertura de Elonce, destacaron que el programa está destinado no solamente a deportistas, sino también a entrenadores, preparadores físicos, árbitros y dirigentes.
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, remarcó que el objetivo es reducir los costos de traslado para quienes desarrollan actividades deportivas en la provincia.
El convenio incorpora nuevas rutas y amplía su alcance
La principal novedad del acuerdo es la incorporación de recorridos y regiones que no estaban contemplados en el convenio anterior.
Desde Flecha Bus explicaron que la ampliación permitirá que más integrantes de la comunidad deportiva accedan al descuento en distintos destinos. “La idea de esta nueva firma es sumar rutas, sumar zonas o regiones de la provincia que no estaban dentro del convenio”, señaló el apoderado y gerente general de Derudder Hermanos SRL propietaria de Flecha Bus, Gastón Borgobello.
Uranga destacó la continuidad del trabajo conjunto y la posibilidad de extender los beneficios a más personas. “Tenemos un deber con la comunidad deportiva de tratar de alivianarle la carga”, expresó el funcionario.
También valoró el acompañamiento de la empresa y sostuvo que la renovación refleja los resultados de una relación de trabajo que comenzó tiempo atrás.
Quiénes pueden acceder al descuento del 30%
El beneficio está destinado a integrantes de la comunidad deportiva vinculados con las federaciones de Entre Ríos. Incluye a deportistas, entrenadores, árbitros, preparadores físicos y dirigentes, entre otros participantes de la actividad.
Una de las características del programa es que el descuento puede utilizarse tanto para viajes deportivos como particulares.
De esta manera, los beneficiarios pueden acceder a tarifas reducidas cuando deben trasladarse para competir, capacitarse o participar de actividades deportivas, pero también cuando realizan viajes personales.
Desde la Secretaría de Deportes destacaron que esta posibilidad permite ampliar el alcance del convenio y acompañar a quienes forman parte de las instituciones deportivas.
Cómo acceder a los pasajes con descuento
Para utilizar el beneficio, los interesados deben gestionar su incorporación a través de las federaciones deportivas correspondientes.
La Secretaría de Deportes confecciona una nómina de beneficiarios y la remite a Flecha Bus, que incorpora los datos a un padrón digital.
Una vez registrados, los usuarios pueden acceder a la comunidad denominada Deportistas Federados y comprar sus pasajes con el descuento correspondiente.
Desde la empresa explicaron que el procedimiento es sencillo y que la actualización de los datos se realiza rápidamente. “La Secretaría de Deportes nos pasa una nómina de los beneficiarios que van a acceder a este descuento del 30% en diferentes rutas”, detalló el gerente comercial de Flecha Bus, Lucas Roncato.
Los pasajes pueden adquirirse en los puntos de venta presenciales o mediante la página web de la empresa, www.flecha.com.ar.
Destacaron la respuesta de la comunidad deportiva
Durante la presentación, desde la secretaría provincial de Deportes señalaron que el programa tuvo una buena recepción durante su primer año de implementación.
Según indicaron, el sistema cuenta con cerca de 500.000 personas registradas, aunque no se precisó cuántas corresponden específicamente a beneficiarios entrerrianos del convenio.
El objetivo de la nueva etapa es ampliar el acceso a los descuentos y sumar a quienes todavía no se incorporaron. “Aquellos que aún no se hayan sumado, que por favor a través de sus federaciones lo hagan”, expresó Diego Pastre, de la secretaría provincial de Deportes.
Desde la empresa también destacaron la importancia del diálogo con la Secretaría de Deportes para identificar las necesidades de traslado y mejorar las condiciones del servicio.
“Tratamos de hacer lo más sencillo posible para que viajen y viajen bien”, señalaron representantes de Flecha Bus.
Buscan reducir los costos de traslado de los deportistas
Uranga sostuvo que el convenio constituye una herramienta para acompañar a las instituciones y a las personas que participan de actividades deportivas en Entre Ríos.
La reducción del costo de los pasajes apunta especialmente a facilitar los traslados hacia competencias, encuentros y capacitaciones, que representan un gasto frecuente para deportistas y sus familias.
Desde Flecha Bus remarcaron que la colaboración con el Gobierno provincial permite fortalecer el acceso al transporte y acompañar el desarrollo deportivo.
Con la renovación del convenio, el descuento del 30% continuará vigente y se extenderá a nuevas rutas, mientras que las personas interesadas deberán gestionar su incorporación mediante las federaciones deportivas.