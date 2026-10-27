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La Municipalidad reconoció un proyecto educativo de la escuela “Poeta Carlos Mastronardi”

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres visitaron la institución, donde entregaron la declaración de interés del Concejo Deliberante al proyecto “Redes Poéticas en torno a Mastronardi”, que promueve la identidad cultural entrerriana, el mutualismo y la solidaridad.

27 de Octubre de 2026

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres visitaron la institución, donde entregaron la declaración de interés del Concejo Deliberante al proyecto “Redes Poéticas en torno a Mastronardi”, que promueve la identidad cultural entrerriana, el mutualismo y la solidaridad.

La Municipalidad de Paraná acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 58 Poeta Carlos Mastronardi con la entrega de materiales y el reconocimiento a la iniciativa impulsada por estudiantes y docentes que integra la literatura regional, la formación en economía social y el compromiso solidario con la comunidad.

En el marco de la visita, Rosario Romero y el David Cáceres estuvieron acompañados por el concejal Fernando Quinodoz, autor de la iniciativa que declaró de interés del Concejo Deliberante el proyecto “Redes Poéticas en torno a Mastronardi”.

“Es una hermosa escuela que tiene un proyecto educativo más que interesante, reconocido y premiado a nivel nacional”, señaló la presidenta municipal, y destacó la trayectoria del rector Fabián Schunk y su compromiso con la conducción de la institución.

En ese marco, Romero resaltó el intercambio con los estudiantes: “Me encontré con alumnos que tienen muchas inquietudes vinculadas con nuestros poetas y escritores entrerrianos y nuestra cultura, pero también con procesos relacionados con la economía”, explicó en relación a la orientación de economía y administración de la institución.

El viceintendente David Cáceres destacó la labor que el colegio viene desarrollando. “Quiero resaltar lo que encontramos aquí: la solidaridad y el compromiso que tienen los alumnos con sus compañeros, pero también con la comunidad”, señaló.

Asimismo, agradeció a los directivos que “acompañan y fortalecen estas iniciativas y que también generan vínculos con el Estado y con otras instituciones”.

 

Un proyecto que une poesía, mutualismo y producción

El rector de la escuela, Fabián Schunk, explicó que el proyecto se realizó en el marco de la asignatura Prácticas Educativas y fue llevado adelante por los alumnos y docentes, entre ellos Héctor Valentini e Itatí Separo.

“Nos acompañan FEDEM y Mutual Modelo, donde fortalecemos la conciencia solidaria y el trabajo mutualista”, explicó Schunk.

Los alumnos trabajan con la obra de poetas y otros artistas entrerrianos. Otra arista del proyecto contempla la creación de la Plaza “Productiva de los Poetas”, un espacio comunitario que integrará actividades culturales, educación ambiental y producción sustentable. La propuesta prevé incorporar árboles y arbustos productores de alimentos, generar experiencias vinculadas con la economía social y promover actividades educativas, culturales y recreativas abiertas a la comunidad.

El proyecto también busca fortalecer las prácticas de lectura, escritura e investigación mediante el abordaje de la literatura entrerriana, con una perspectiva interdisciplinaria que involucra distintas asignaturas.

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