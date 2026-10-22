Paraná fue premiada a nivel nacional por su programa de participación ciudadana juvenil

“Yo participo en comunidad” fue seleccionado como ganador en el V Congreso Nacional de Participación Ciudadana y Descentralización, que se realizó en La Rioja. La iniciativa promueve el protagonismo de los jóvenes en la construcción de políticas públicas y la definición de proyectos para sus barrios
La iniciativa promueve la participación de estudiantes en la identificación de necesidades, la elaboración de propuestas y la construcción colectiva de soluciones para sus comunidades. El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, indicó que “los premios demuestran que hay un trabajo de territorio, de conciencia, de profesionalidad y, fundamentalmente, de vocación”.
“Nos honra porque es una forma de acentuar lo que tiene que ver con la comunidad organizada y con los destinos que la propia comunidad quiere para su barrio, para su territorio”, reflexionó luego.
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, contó que el programa “fortalece la democracia participativa y esos procesos de organización comunitaria que ya están presentes en la sociedad, donde el Estado lo que hace es generar las condiciones para que estos procesos sigan fortaleciéndose”.
Por su parte, la directora de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, señaló que el programa “es un claro ejemplo de la decisión de nuestra intendenta de llevar adelante la participación ciudadana joven a través del presupuesto participativo”, expresó.
La propuesta se desarrolla en articulación con instituciones educativas de Paraná y permite que los estudiantes se vinculen directamente con el Estado municipal para identificar problemáticas y proponer soluciones.