“Ya pasó Fangio” llega a Paraná: una obra que une la historia del automovilismo con los vínculos entre abuelos y nietos

La obra teatral “Ya pasó Fangio” se presentará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Casa Boulevard, en Paraná, con una propuesta que combina un episodio histórico de la ciudad con una reflexión sobre las diferencias y los vínculos entre generaciones. La puesta estará protagonizada por Emilio Ruberto y Facundo Halle, bajo la dirección de Marcelo Amorosi, con dramaturgia de Carlos Saboldelli.

En diálogo con Elonce, el autor y uno de los protagonistas adelantaron detalles de la producción, que toma como punto de partida una visita del histórico automovilista Juan Manuel Fangio a la capital entrerriana en 1950.

La historia se desarrolla a partir del encuentro entre un abuelo y su nieto, dos personajes que pertenecen a generaciones diferentes y que deben enfrentarse a sus distintas formas de comprender el mundo, comunicarse y relacionarse.

La visita de Juan Manuel Fangio a Paraná que inspiró la obra

Carlos Saboldelli explicó que el título de la producción remite a un acontecimiento real ocurrido en Paraná hace más de siete décadas. “Fangio vino varias veces a Paraná, tanto en sus actividades deportivas como dirigenciales. Esta historia tiene que ver con una visita que hizo en 1950”, recordó el dramaturgo.

Según relató, aquella presencia estuvo vinculada con una promoción turística organizada por el Gobierno nacional, que incluía exhibiciones de vehículos de competición en distintas capitales provinciales. “Se trasladaban muchos vehículos de la Fórmula 1 y se hacía un espectáculo competitivo”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el acontecimiento histórico funciona como escenario y disparador de una historia cuyo eje principal es el vínculo humano entre sus protagonistas. “Es el entorno ficcional en el cual se desenvuelve parte de la obra, como un recurso teatral. Pero es un dato histórico real”, destacó.

"¿Ya pasó Fangio?" llega a Paraná: una obra que explora los vínculos y las diferencias entre generaciones

Un abuelo y su nieto frente a las diferencias generacionales

Emilio Ruberto interpreta al abuelo, mientras que el joven actor Facundo Halle encarna al nieto.

La convivencia entre ambos personajes permite explorar las diferencias de edad, los cambios en el lenguaje, las experiencias personales y las dificultades que pueden surgir al intentar comprender al otro.

“Le damos sentido a esos contrastes que hay entre generaciones, con una diferencia de edad importante, vivencias absolutamente distintas y lenguajes que también han cambiado”, explicó Ruberto.

El actor señaló que esas situaciones pueden resultar familiares para buena parte del público, especialmente para quienes atravesaron discusiones o desacuerdos con sus abuelos. “Cuando los abuelos te daban órdenes y te decían de qué manera había que transitar la vida, uno pensaba: ‘¿Qué le pasa a este viejo?’”, recordó.

A partir de esas experiencias, la obra propone reflexionar sobre las tensiones que pueden surgir entre personas de distintas edades, pero también sobre los puntos de encuentro.

¿Las generaciones no se entienden o no saben escucharse?

Saboldelli explicó que una de las preguntas centrales de la producción es si las diferencias generacionales representan verdaderas contradicciones o si las dificultades aparecen por problemas de comunicación.

“La pregunta es si entendemos de qué están hablando. ¿Será que los valores son tan antagónicos o hay tanto ruido en la comunicación que las partes no logran sintonizarse?”, planteó.

El dramaturgo destacó que su propia experiencia como nieto y abuelo influyó en la construcción de la historia. “Estoy en el medio porque, además de haber tenido abuelos, tengo nietos. Entonces surge la pregunta de si realmente no se pueden entender generaciones con tantas diferencias”, expresó.

La propuesta también aborda las transformaciones que acompañan al envejecimiento y cómo determinadas dificultades pueden influir en los vínculos familiares.

Para el autor, el desafío consiste en mostrar que, detrás de las diferencias, existen experiencias y sentimientos compartidos. “Buscamos que ese conflicto demuestre que, en definitiva, somos todos parte de lo mismo”, afirmó.

Emilio Ruberto y su experiencia sobre el escenario

Durante la entrevista, Ruberto también se refirió a su experiencia como actor teatral, una actividad que desarrolla después de una extensa trayectoria vinculada con la televisión y el periodismo.

El intérprete explicó que actuar frente al público genera sensaciones diferentes a las que experimenta cuando trabaja ante una cámara.

“Después de muchos años de televisión, frente a una cámara, en el teatro se siente una adrenalina muy diferente, mucho más intensa. El público está a uno o dos metros”, describió.

Ruberto destacó que la cercanía con los espectadores exige una preparación particular y un trabajo sostenido durante los ensayos. “Uno tiene que asumir un personaje, lo que lleva mucho tiempo, muchos ensayos, memorización del texto y tratar de transmitir la idea que surgió de nuestro dramaturgo, con el mayor respeto y fidelidad posible”, manifestó.

También valoró la posibilidad de percibir las reacciones de quienes asisten a una función. “Uno ve caras, escucha risas y percibe inmediatamente lo que está pasando. Esa sensibilidad también le va dando un cauce al actor”, explicó.

La reacción del público y la magia del teatro

Los entrevistados coincidieron en que una de las particularidades del teatro es que las reacciones de los espectadores pueden modificar la manera en que se desarrolla una escena.

Ruberto recordó una experiencia durante las presentaciones de Gemelos, otra producción del mismo equipo.

En aquella obra, una escena relacionada con una discusión por una herencia provocaba risas entre los espectadores, pese a que había sido concebida como un momento dramático.

“Nos pasó en Gemelos con las plantas de mamá. Era un momento dramático y la gente se reía, porque mi personaje le reclamaba a su hermano las plantas de mamá como parte de la herencia”, contó.

Para el actor, esa interacción demuestra cómo el público se involucra emocionalmente con las historias.

“Esa es la magia que tiene el teatro, cómo se va generando esa empatía entre el público y los actores”, expresó.

Cuándo y dónde se presenta “Ya pasó Fangio” en Paraná

Las funciones de “Ya pasó Fangio” serán el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en calle Ituzaingó 80, en la ciudad de Paraná.

La obra contará con las actuaciones de Emilio Ruberto y Facundo Halle, dirección de Marcelo Amorosi, maquillaje de Bárbara Wolter, gestión cultural de Jorgelina Duarte y dramaturgia de Carlos Saboldelli.

Las entradas tendrán un valor de $12.000 anticipadas y $15.000 en puerta.

Los interesados podrán realizar consultas y reservas mediante WhatsApp a los números 343 5190541 y 343 5128710. Saboldelli recomendó adquirir las localidades con anticipación debido al interés que despertó la propuesta.

Finalmente, los integrantes del elenco destacaron el trabajo colectivo de Teatro El Guayabo y agradecieron a los actores y al equipo técnico que participan en sus distintas producciones.

La propuesta invita al público a reencontrarse con un episodio de la historia de Paraná y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las relaciones familiares, los cambios generacionales y la importancia de comprender al otro.