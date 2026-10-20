"¿Ya pasó Fangio?" llega a Paraná: una obra que explora los vínculos y las diferencias entre generaciones

La obra teatral "¿Ya pasó Fangio ?" se presentará en Paraná el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Casa Boulevard, con una propuesta que invita a reflexionar sobre los vínculos humanos, las diferencias generacionales y el paso del tiempo. La producción cuenta con dramaturgia de Carlos Saboldelli, dirección general de Marcelo Amorosi y actuaciones de Emilio Ruberto y Facundo Halle.

La historia plantea un encuentro entre dos generaciones que parecen pertenecer a mundos completamente diferentes. A través de sus conversaciones, silencios y desencuentros, los personajes exploran cuestiones vinculadas con el miedo, la soledad, los afectos y las dificultades para comprender al otro.

"¿Qué nos pasa mientras nosotros esperamos? ¿Es 1950 o 2026? ¿Cuándo pasó Fangio por Paraná?", son algunos de los interrogantes que atraviesan la propuesta. Estas preguntas introducen al espectador en una historia donde el pasado y el presente se entrecruzan, mientras los protagonistas intentan encontrar respuestas a sus inquietudes.

Una historia sobre los vínculos y el paso del tiempo

La figura de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, aparece como una referencia histórica que conecta distintas épocas. Sin embargo, la obra utiliza esa evocación para abordar situaciones cotidianas y sentimientos que permanecen vigentes más allá de las generaciones.

La propuesta pone el foco en aquello que suele quedar relegado por las exigencias de la vida diaria. Los pequeños gestos, las palabras que no llegan a pronunciarse y la necesidad de compartir momentos adquieren protagonismo en una historia que invita a detenerse y reflexionar.

En ese sentido, los personajes representan miradas diferentes sobre la vida, pero también comparten inquietudes relacionadas con la búsqueda de afecto y comprensión. La obra plantea que, pese a las diferencias de edad y experiencias, existen emociones que atraviesan todas las generaciones.

Dos funciones en Casa Boulevard

Con las actuaciones de Emilio Ruberto y Facundo Halle, "¿Ya pasó Fangio?" propone un encuentro escénico donde los tiempos se confunden y las preguntas tienen tanta importancia como las respuestas. La escenografía y el vestuario están a cargo del grupo teatral.

El equipo de producción también está integrado por Jorgelina Duarte, responsable de la gestión cultural, y Bárbara Wolter, encargada del maquillaje. La dirección general corresponde a Marcelo Amorosi, mientras que Carlos Saboldelli es el autor de la dramaturgia.

Las funciones se realizarán en Casa Boulevard, ubicada en Ituzaingó 80, Paraná. La primera presentación será el sábado 7 de noviembre a las 21 horas, mientras que la segunda tendrá lugar el domingo 8 a las 20:30 horas.

Entradas y reservas para las funciones

Las entradas generales tienen un valor de $15.000, mientras que las anticipadas pueden adquirirse a $12.000. Las reservas se realizan a través de los números telefónicos 343 5128710 y 343 5190541.

La propuesta está dirigida a quienes disfrutan del teatro y de las historias centradas en las relaciones humanas. A partir del encuentro entre dos generaciones, invita a pensar cómo cambian las formas de comunicarse y qué sentimientos permanecen a través del tiempo.

"¿Ya pasó Fangio?" llegará así a Casa Boulevard con dos presentaciones que combinan memoria, emociones y reflexiones sobre los vínculos, tomando como punto de partida una pregunta que conecta distintas épocas.