Comenzaron las Jornadas de Lengua y Cultura Italiana con música, cine y literatura

REDACCIÓN ELONCE
Las VI Jornadas de Lengua y Cultura Italiana comenzaron este lunes en Paraná con espectáculos musicales y continuarán hasta el jueves. Desde la Facultad de Humanidades detallaron a Elonce que habrá propuestas gratuitas de cine, arquitectura, literatura y arte, abiertas a toda la comunidad.
Las Jornadas de Lengua y Cultura Italiana comenzaron este lunes en Paraná con una apertura en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio. La sexta edición de esta propuesta, organizada por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, se extenderá hasta el jueves 22 de octubre con actividades culturales y académicas gratuitas, destinadas a promover el idioma y las expresiones artísticas vinculadas con Italia.
Durante la apertura, Elonce dialogó con Lisandro Sotera y Melisa Ríos, quienes brindaron detalles sobre la programación y los objetivos de la iniciativa. Las jornadas son organizadas a través del CILEN, el centro de lenguas de la facultad, y la Dirección de Relaciones Internacionales, con el aval y auspicio del Consulado General de Italia en Rosario.
"Estamos muy contentos desde la Facultad de Humanidades en recibir a gente de toda la ciudad, de las colectividades, principalmente de italianos acá en Paraná", expresó Sotera. Además, explicó que la propuesta se enmarca en las actividades de promoción de la lengua y la cultura italiana impulsadas por el gobierno de Italia y sus consulados en distintos países.
Una propuesta para acercar la cultura italiana a la comunidad
La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre la universidad, las colectividades italianas y la comunidad local. También permite difundir las propuestas de formación en idiomas y dar participación a estudiantes, docentes y artistas de la institución.
"Nuestra facultad lo que pretende es sumarse a esta iniciativa y acercarse a la comunidad de Paraná, a las comunidades locales, acercar también la oferta académica del SILEN, de nuestro centro de idiomas y, por supuesto, brindar y mostrar un poco del arte y la cultura de las comunidades italianas acá en Paraná", explicó Sotera.
La apertura incluyó dos espectáculos musicales con la participación de diferentes artistas. La programación continuará durante los próximos días en distintas sedes universitarias, con presentaciones de libros, conferencias, proyecciones cinematográficas e intervenciones artísticas.
Arquitectura y literatura entre las actividades del martes
Melisa Ríos detalló que el martes las actividades se trasladarán a la sede de la Escuela Santa Fe, donde se desarrollarán propuestas relacionadas con la literatura y la arquitectura.
"Mañana, que va a ser en nuestra sede, la Escuela Santa Fe, donde va a haber una presentación de un libro y después vamos a recibir a la arquitecta Belén de la Municipalidad de Paraná, que va a hacer una presentación sobre la arquitectura italiana", indicó.
La programación de esa jornada concluirá con una exposición dedicada a la arquitectura de Francisco Salamone, reconocido por sus obras y su particular estilo arquitectónico.
Cine italiano y una traducción del Martín Fierro
El miércoles, las actividades se desarrollarán en un aula de la Escuela Normal, donde se proyectará una película en idioma italiano con subtítulos en español. La propuesta permitirá acercar producciones cinematográficas a quienes estudian la lengua y al público interesado.
Para el jueves, último día del encuentro, se prevé una intervención artística a cargo del profesor Arellano, de la Escuela de Artes, además de una presentación de estudiantes del profesorado y traductorado de italiano.
"El traductor Alberto Annunziato va a hacer una presentación, una exposición sobre la traducción del Martín Fierro al italiano, que fue la primera lengua extranjera a la que se tradujo", destacó Ríos sobre una de las actividades previstas para el cierre.
Actividades gratuitas y certificados de participación
Los organizadores confirmaron que todas las propuestas estarán abiertas a la comunidad y no tendrán costo de ingreso. Además, quienes participen podrán acceder a certificados otorgados por la facultad, mediante el correspondiente registro de asistencia.
"Estas jornadas son abiertas al público y gratuitas, y la facultad otorga certificados de participación a los eventos", señalaron desde la organización.
Para conocer los horarios y las sedes de cada actividad, los interesados podrán consultar el Instagram del CILEN y los canales oficiales de la Facultad de Humanidades, tanto en su página web como en sus redes sociales.