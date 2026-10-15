Don Osvaldo vuelve a Entre Ríos: cuándo será el recital y dónde comprar las entradas

Don Osvaldo regresará a Concordia el viernes 6 de noviembre, en el marco de la gira con la que cerrará su agenda de presentaciones de 2026. La banda encabezada por Patricio Santos Fontanet actuará en el Microestadio del Club Estudiantes, donde presentará un repertorio que combina sus canciones más reconocidas con el material de su última producción audiovisual, “Zona Liberada”.

El grupo continúa recorriendo distintos puntos del país durante un año con una intensa actividad en vivo. Su itinerario incluyó presentaciones en Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis, Córdoba, Salta, San Juan y Mendoza.

Además, Don Osvaldo se presentó por primera vez en Santiago del Estero y realizó dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para el recital del viernes 6 de noviembre ya se encuentran disponibles a través del sistema online Eden Entradas y en puntos de venta físicos.

En Concordia, uno de los locales habilitados para adquirirlas es Bonato y Bonato, ubicado en San Luis 1252.

Además, se anunció un beneficio para los primeros 200 tickets comprados por internet: quienes accedan a la promoción recibirán una copia del DVD “Zona Liberada”, que podrán retirar en el puesto de merchandising durante el día del espectáculo.

La gira de “Zona Liberada” y los próximos shows

La presentación en Concordia se suma al recorrido nacional que Don Osvaldo desarrolla para acompañar el lanzamiento de “Zona Liberada”, su producción más reciente en formato DVD.

La banda continuará con su agenda de conciertos durante los próximos meses y tiene previsto uno de los principales eventos de su calendario en el estadio del Club Atlético Huracán, en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el regreso a Concordia se incorporará a la última gira anunciada para noviembre, con la que el grupo buscará cerrar un año de presentaciones en escenarios de distintas provincias.

La historia de Don Osvaldo

La banda representa la continuidad del proyecto musical encabezado por Patricio Santos Fontanet, quien lideró Callejeros hasta 2010. Luego, el grupo desarrolló una etapa bajo el nombre Casi Justicia Social, antes de adoptar oficialmente la denominación Don Osvaldo en septiembre de 2014.

Desde entonces, la formación publicó tres discos de estudio y un DVD. En 2015 lanzó “Casi Justicia Social”, en 2019 presentó “Casi Justicia Social II” y en 2022 editó “Flor de Ceibo”, material que también llegó al formato vinilo. En 2025 publicó “Zona Liberada”.

La formación actual está integrada por Álvaro Puentes en guitarra, Christian Torrejón en bajo, Gabriel Geréz en piano, teclado y coros, Gastón Videla en guitarra y coros, Juan Falcone en percusión, Leopoldo Janin en saxo, Luis Lamas en batería y Patricio Santos Fontanet en voz y coros.