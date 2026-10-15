Albañil entrerriano apuesta a vivir de la música tras su regreso al programa de Nico Occhiato

Lautaro Monzón, el joven albañil de Concepción del Uruguay que se hizo viral por cantar mientras trabajaba en una obra de construcción, regresó a Luzu TV después de haber perdido su empleo tras su primera aparición en el programa Nadie Dice Nada. El entrerriano volvió a encontrarse con Nico Occhiato y los integrantes del ciclo, contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y reafirmó su intención de dedicarse profesionalmente a la música.

La historia de Lautaro había alcanzado repercusión nacional cuando un video en el que aparecía cantando junto a su compañero Facundo comenzó a circular masivamente en TikTok e Instagram. Aquella interpretación improvisada durante un descanso laboral les permitió llegar al reconocido programa de streaming y mostrar su talento frente a miles de espectadores.

Sin embargo, después de esa primera experiencia, Monzón se quedó sin trabajo. En su nueva visita a Luzu TV, el conductor recordó lo ocurrido y le brindó nuevamente un espacio para contar su situación y compartir su música.

Qué dijo Lautaro Monzón tras perder su trabajo

Durante la conversación, Nico Occhiato hizo referencia a la situación laboral del joven entrerriano, quien reconoció que atravesó un momento complicado después de quedarse sin empleo.

“Una cagada, pero bueno. Ahora le estoy metiendo con la música. Me están saliendo cosas buenas”, expresó Lautaro al hablar de su presente.

Pese a las dificultades, el joven aseguró que intenta aprovechar las oportunidades que comenzaron a aparecer a partir de la repercusión de su historia.

También reconoció que nunca imaginó que aquel video grabado durante una jornada de trabajo alcanzaría semejante difusión en tan poco tiempo.

Monzón agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde distintos lugares y destacó el acompañamiento de quienes comenzaron a seguirlo después de conocer su talento.

Asimismo, dejó en claro que no guarda rencor hacia su antiguo empleador, a pesar de haber perdido el trabajo luego de su primera participación en el programa.

Volvió a cantar en Nadie Dice Nada

La nueva visita de Lautaro a Luzu TV también tuvo un momento musical, cuando el joven interpretó dos canciones frente al público presente en el estudio.

Su presentación recibió el acompañamiento de los integrantes de Nadie Dice Nada, quienes lo alentaron a continuar desarrollando su incipiente carrera artística.

Durante la emisión, desde el programa también invitaron a la audiencia a seguir sus redes sociales y a tenerlo en cuenta para futuras contrataciones y presentaciones.

Consultado sobre la posibilidad de vivir de la música, Monzón reconoció que ese es uno de sus principales objetivos y explicó que está comenzando a organizarse para aprovechar las oportunidades que se le presentan.

Para quienes estén interesados en contratar sus actuaciones, se difundió el contacto de su representante, Monti, al número 11 6965-0988.

Este jueves estará en La juntada de los artistas

La agenda musical del joven entrerriano continuará este jueves, cuando está prevista su participación en el streaming La juntada de los artistas.

La nueva presentación representa otra oportunidad para que Lautaro continúe mostrando su voz y amplíe su presencia en el ambiente musical.

Después de haber alcanzado notoriedad por una grabación espontánea, el joven busca transformar esa exposición en un proyecto artístico que le permita generar ingresos y continuar haciendo lo que le gusta.

Por el momento, Monzón se muestra enfocado en la música y agradecido por el acompañamiento recibido desde que su historia comenzó a difundirse.

El video de los albañiles entrerrianos que se hizo viral

La historia comenzó en una obra de construcción de Concepción del Uruguay, donde Lautaro y su compañero Facundo trabajaban como albañiles.

Durante un descanso, mientras escuchaban música, ambos comenzaron a cantar e imitar a Ema Noir, el cantante de Ke Personajes, la banda de cumbia originaria de esa ciudad entrerriana.

La escena fue grabada y posteriormente compartida en redes sociales, donde despertó una gran cantidad de reacciones.

El video alcanzó alrededor de 200.000 “me gusta” y acumuló numerosas reproducciones y comentarios, lo que permitió que la interpretación trascendiera el ámbito local.

Lo que había comenzado como un momento de entretenimiento durante una jornada laboral terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada para los dos jóvenes.

De una obra en Concepción del Uruguay a Luzu TV

La repercusión del video llevó a Facundo y Lautaro a participar por primera vez en Nadie Dice Nada, el programa conducido por Nico Occhiato.

En aquella oportunidad, compartieron el estudio con Flor Jazmín, Santi Talledo, Angelita Torres y Sofi Martínez, quienes escucharon la historia detrás de la grabación.

Los jóvenes contaron cómo surgió espontáneamente la idea de cantar mientras trabajaban y volvieron a interpretar algunas de las canciones que los hicieron conocidos en las plataformas digitales.

La experiencia les permitió mostrar su talento ante una audiencia mucho más amplia y recibir el reconocimiento de numerosas personas.

Ahora, con una segunda participación en Luzu TV y nuevas invitaciones para cantar, Lautaro Monzón intenta abrirse camino en la música después de haber perdido su trabajo como albañil.

Su historia continúa generando interés por el contraste entre sus comienzos en una obra de construcción y la posibilidad de desarrollar una carrera artística a partir de un video que se volvió viral.