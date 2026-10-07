Dos albañiles entrerrianos fueron furor en redes y llegaron al programa de Nico Occhiato

Facundo y Lautaro grabaron un video durante un descanso en una obra, lograron miles de reacciones en redes y fueron invitados a “Nadie Dice Nada”.
Facundo y Lautaro, dos jóvenes albañiles de Concepción del Uruguay, pasaron de cantar durante un descanso en una obra a participar en “Nadie Dice Nada”, el programa conducido por Nico Occhiato, luego de que un video suyo alcanzara una fuerte repercusión en las redes sociales.
La historia comenzó durante una jornada de trabajo. En uno de sus momentos de descanso, mientras escuchaban música, los jóvenes decidieron cantar e imitar a Ema Noir, cantante de Ke Personajes.
La escena fue grabada y posteriormente publicada en las redes sociales. El video comenzó a circular rápidamente a través de TikTok e Instagram y alcanzó alrededor de 200.000 “me gusta”, además de acumular reproducciones, comentarios y reacciones.
Del descanso en la obra a “Nadie Dice Nada”
La repercusión de las imágenes llevó a Facundo y Lautaro hasta “Nadie Dice Nada”, donde fueron invitados para contar la historia detrás del video que los convirtió en protagonistas de las redes.
Los albañiles entrerrianos participaron del programa junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín, Santi Talledo, Angelita Torres y Sofi Martínez.
Durante la emisión, los jóvenes relataron cómo surgió espontáneamente la idea de cantar mientras trabajaban y volvieron a interpretar parte de las canciones con las que alcanzaron notoriedad en las plataformas digitales.
El video que los hizo conocidos
Todo había comenzado como una situación cotidiana durante una pausa laboral. Sin embargo, la interpretación y la imitación del cantante de Ke Personajes generaron numerosas reacciones entre los usuarios.
La publicación trascendió rápidamente el ámbito local y permitió que los dos trabajadores de Concepción del Uruguay fueran convocados a uno de los programas de streaming de mayor alcance nacional.