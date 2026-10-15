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Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música: Abel Pintos se llevó el de Oro

En una ceremonia organizada por la Aptra, se entregaron los Martín Fierro de la Música 2026. Hubo reconocimientos, premios especiales y homenajes. Todos los ganadores de la gran noche.

15 de Octubre de 2026
Abel Pintos se llevó el MF de Oro a la Música
Abel Pintos se llevó el MF de Oro a la Música

En una ceremonia organizada por la Aptra, se entregaron los Martín Fierro de la Música 2026. Hubo reconocimientos, premios especiales y homenajes. Todos los ganadores de la gran noche.

En la noche del miércoles se celebró la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, dedicados exclusivamente a la industria musical, con figuras del pop, el rock, el género urbano, el folclore, la cumbia y el cuarteto entre los protagonistas.

 

La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y se realizó en Tango Porteño, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.

 

A las 19 comenzó la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal arrancó pasadas las 21. La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida. En la previa, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibieron a los invitados y acompañaron la llegada de las figuras.

 

Fuera de programa se entregó el premio del Reconocimiento a la Canción viral a Wanda Nara por Bad Bitch. "Guau, buenas noches a todos: Hago tantas cosas queme había olvidado que en algún momento canté", arrancó. "Uno más a mi colección y los amo", cerró.

 

Todos los nominados y los ganadores

 

Mejor Canción

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien

 

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

 

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout

Turf y Lali — Loco un poco

 

 

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mar&iacute;a Becerra / Fotos Mart&iacute;n Bonetto
María Becerra / Fotos Martín Bonetto

Mejor Artista Masculino

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

 

 

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

 

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

 

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

 

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

 

Mejor Artista de Cuarteto

Luck Ra

Eugenia Quevedo y la Bdc

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

 

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q'Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Se entregaron los Mart&iacute;n Fierro a la M&uacute;sica / RS Fotos
Se entregaron los Martín Fierro a la Música / RS Fotos

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

 

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

 

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K'onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q'Lokura — Q'Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

 

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

 

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

 

Mejor Productor/a musical

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

 

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

 

Mejor Artista de Tango / Música ciudadana

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

 

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

 

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

 

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

 

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

 

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

 

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero

Temas:

Martín Fierro a la Música premios música ganadores
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