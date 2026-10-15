“Mi próximo proyecto”: así anunció Hilary Swank que está embarazada a los 52 años

Hilary Swank anunció que está embarazada a los 52 años y espera su tercer hijo. La actriz compartió la noticia en sus redes sociales con un video animado y un mensaje que vinculó la llegada del bebé con su actividad profesional.

“Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, escribió. Con esa referencia, anticipó que el nacimiento está previsto para el último mes del año.

Según publicó TN, la animación muestra cuatro figuras humanas bailando y una pequeña silueta en el abdomen de una de ellas. Ese fue el recurso elegido por la protagonista de Million Dollar Baby para comunicar que su familia volverá a crecer.

La familia que formó con Philip Schneider

La intérprete ya es madre de Aya y Ohm, los mellizos que nacieron en abril de 2023. Los niños son fruto de su relación con Philip Schneider, con quien está casada desde 2018.

La pareja celebró su boda en agosto de aquel año, durante una ceremonia íntima al aire libre en California. Ahora se prepara para recibir a un nuevo integrante, tres años después del nacimiento de los mellizos.

En distintas entrevistas, Hilary Swank habló sobre los cambios que experimentó con la maternidad. También explicó cómo reorganizó sus compromisos laborales para dedicar más tiempo a la crianza.

Las películas y series que marcaron su carrera

Uno de sus trabajos más reconocidos es Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood. Allí interpretó a Maggie Fitzgerald, una mujer que busca convertirse en boxeadora profesional, papel por el que obtuvo el Oscar a mejor actriz en 2005.

Antes había recibido la misma distinción por Los muchachos no lloran (Boys Don’t Cry), en 2000. En esa película encarnó a Brandon Teena, un joven trans cuya historia estuvo basada en hechos reales.

Su trayectoria también incluye Karate Kid IV: la nueva aventura, donde interpretó a Julie Pierce, y el drama romántico Posdata: te amo, junto a Gerard Butler. En televisión participó en Beverly Hills, 90210 y protagonizó las series Away y Alaska Daily.

Sus reflexiones sobre la maternidad

En una entrevista con la revista Parade en 2024, Hilary Swank se refirió a la llegada de sus mellizos. “Me siento bendecida por poder tener hijos en esta etapa de mi vida”, expresó entonces.

La actriz destacó que los años dedicados a su profesión le habían permitido construir una carrera y alcanzar una situación en la que podía elegir sus proyectos. Esa posibilidad, explicó, le daba margen para decidir cuánto tiempo dedicar al trabajo y a su familia.

Con el anuncio de este nuevo embarazo, Swank anticipó otra etapa familiar junto a Schneider, Aya y Ohm. Por el momento, la publicación situó la llegada del bebé en diciembre, sin precisar una fecha.