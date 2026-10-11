Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: el particular nombre que le dio al bebé

Jesica Cirio se convirtió en madre por segunda vez este domingo 11 de octubre. El bebé nació en el Sanatorio Otamendi y es fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino. La conductora también es mamá de Chloe, de ocho años, fruto de su relación con Martín Insaurralde.

El nacimiento de Kimi marcó una nueva etapa familiar para la modelo y conductora, quien había confirmado su embarazo en abril y optó por mantener su vida privada alejada de la exposición mediática.

El bebé nació mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi y pesó tres kilos. La noticia fue anunciada públicamente por el conductor Ángel de Brito, quien compartió los primeros detalles del parto en su cuenta de X.

“Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, escribió.

Jesica Cirio y Nicolás Trombino, padres de Kimi

El recién nacido es el primer hijo en común de Cirio y Nicolás Trombino, un empresario de 43 años vinculado al rubro de los supermercados mayoristas. La pareja mantiene una relación de bajo perfil y evita las apariciones públicas conjuntas.

En abril, cuando confirmó el embarazo, la conductora había contado cómo recibió la noticia. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien”, había explicado.

En aquella oportunidad, también señaló que atravesaba una etapa personal diferente y que prefería resguardar su intimidad después de años de exposición pública.

“Nunca publiqué fotos con él ni asistimos juntos a eventos públicos, ya que él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz”, había expresado sobre su pareja.

Cómo recibió Chloe la llegada de su hermano

La llegada de Kimi también representa un cambio para Chloe, la hija de ocho años que Jesica Cirio tuvo con Martín Insaurralde. Según había contado la conductora durante el embarazo, la niña recibió con entusiasmo la noticia de que tendría un hermano.

“Chloe está feliz, quería una hermana”, había relatado. Cirio también reconoció que le sorprendió saber que esperaba un varón, aunque se mostró contenta por la posibilidad de experimentar nuevamente la maternidad desde otra perspectiva.

Durante los meses de gestación, la conductora mantuvo una rutina activa, con entrenamientos, yoga, pádel y caminatas. Al mismo tiempo, sostuvo su decisión de priorizar la vida familiar y alejarse de la exposición televisiva.

“Ya decidí que no. Por eso no expongo mi vida privada ni mi relación. Fueron años difíciles de mucho dolor y aprendizaje, y ahora prefiero disfrutar de mi familia”, había señalado.