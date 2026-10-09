Turf canceló shows del fin de semana por un problema de salud de Joaquín Levinton: qué le pasó al cantante

Joaquín Levinton, líder de Turf, atraviesa un severo cuadro gripal que lo obligó a suspender sus compromisos musicales. La banda argentina tenía previsto presentarse este viernes 9 de octubre en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas, y también actuar durante el fin de semana en Casilda, Santa Fe.

La noticia fue confirmada por el propio grupo mediante dos publicaciones en sus redes sociales, donde informó inicialmente que las cancelaciones respondían a motivos de salud y luego precisó el estado del cantante.

“Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”, comunicó Turf.

En el primer mensaje, la banda lamentó no poder cumplir con las fechas programadas y expresó sus deseos de reencontrarse próximamente con el público de ambas ciudades.

Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton

Según informó el grupo, el cantante deberá guardar reposo por indicación médica. Por el momento, no se difundieron mayores detalles sobre su evolución ni se confirmó cuándo podrá retomar sus actividades.

La suspensión de los espectáculos generó consultas entre los seguidores de Turf, que recibieron la explicación a través de las publicaciones oficiales de la banda.

La situación judicial del cantante

La noticia sobre su salud se conoció días después de que Levinton volviera a hablar públicamente sobre una denuncia por abuso sexual presentada en su contra. El músico se refirió al tema en el programa DDM, conducido por Mariana Fabbiani, donde aseguró que había aportado nuevos testigos y pruebas para su defensa.

“Estoy mucho más tranquilo”, afirmó durante su última aparición televisiva, en la que también describió la semana anterior como un período difícil.

Sin embargo, la banda atribuyó expresamente la suspensión de sus presentaciones al cuadro gripal del cantante y a la indicación médica de reposo.