Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto: “Ya no estamos juntos”

Maia Reficco confirmó que terminó su relación con Franco Colapinto después de aproximadamente siete meses. La actriz explicó los motivos del distanciamiento, habló sobre los rumores que vinculan al piloto con Sofía Solá y descartó una reconciliación.
La actriz y cantante Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto, luego de aproximadamente siete meses de relación. Tras varias semanas de rumores sobre una posible crisis sentimental, la artista reconoció públicamente que el vínculo con el piloto argentino de Fórmula 1 había llegado a su fin y explicó que la distancia y sus compromisos profesionales influyeron en la decisión.
La confirmación se produjo durante una entrevista con la prensa, en la que Reficco aseguró que atravesaba un buen momento personal, pese a la ruptura. “Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí”, expresó inicialmente.
Ante las preguntas sobre su situación sentimental, la actriz fue contundente: “Mirá, yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”, manifestó, dejando en claro que la separación se produjo en buenos términos.
Los motivos de la separación de Maia Reficco y Franco Colapinto
Aunque evitó precisar cuándo terminó la relación, Reficco reconoció que las exigencias laborales y la distancia geográfica dificultaron la continuidad del vínculo. “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos”, explicó.
La pareja ya había enfrentado rumores de crisis a principios de julio, cuando trascendió que atravesaban un distanciamiento. Sin embargo, esas versiones perdieron fuerza después de que ambos fueran vistos nuevamente juntos durante agosto, en el marco de las actividades deportivas del piloto.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los jóvenes habrían recompuesto temporalmente su relación antes de que surgieran nuevas versiones sobre una ruptura definitiva. Finalmente, fue la propia actriz quien confirmó el desenlace, aunque prefirió mantener en privado los detalles de la decisión.
Qué dijo Maia Reficco sobre Sofía Solá
Durante la entrevista, Reficco también fue consultada por los rumores que relacionaron a Colapinto con Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera Maru Botana. Las especulaciones surgieron a partir de interacciones del piloto en publicaciones de la joven modelo en redes sociales.
Lejos de alimentar las versiones, la actriz evitó pronunciarse sobre un eventual acercamiento entre ambos y sostuvo que su expareja tenía libertad para iniciar nuevas relaciones. “Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, respondió.
La artista tampoco quiso profundizar sobre las circunstancias de la ruptura. Ante la insistencia del cronista, expresó: “Yo qué sé. No tengo mucho más que decir”, y mantuvo su postura de preservar la intimidad de ambos.
La actriz descartó una posible reconciliación
A pesar de sus palabras de afecto hacia Colapinto, Reficco dejó en claro que no contemplaba retomar la relación sentimental en el futuro.
“Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar”, afirmó al referirse a los sentimientos que mantuvo durante el vínculo.
Finalmente, ante la posibilidad de que ambos volvieran a estar juntos, fue categórica: “No creo que volvamos en el futuro”. De esta manera, la actriz dio por cerrado el capítulo sentimental con el piloto argentino, mientras ambos continuaban concentrados en sus respectivas carreras profesionales.