Portal 10/10: qué debe pedir cada signo del zodíaco para atraer amor y abundancia

El Portal 10/10 se activará este sábado 10 de octubre de 2026 y, según la numerología, simboliza una oportunidad para manifestar deseos, atraer amor y abundancia e iniciar nuevas etapas. Conocé qué debería pedir cada signo del zodíaco durante esta fecha especial.
El Portal 10/10 llegará este sábado 10 de octubre de 2026 y, dentro de las creencias vinculadas con la astrología y la numerología, representará una fecha especial para manifestar deseos relacionados con el amor, la abundancia, el trabajo y los proyectos personales. Cada signo del zodíaco tendrá una intención particular en la que podrá concentrarse para aprovechar simbólicamente esta jornada.
La fecha adquiere un significado especial en numerología porque 2026 es considerado un año universal 1, asociado con los nuevos comienzos, la independencia y la determinación. Esta combinación convierte al 10 de octubre en una oportunidad simbólica para dejar atrás situaciones del pasado y establecer nuevas metas.
Además, las interpretaciones astrológicas relacionan este período con la energía de Júpiter en Leo y la cercanía de una Luna Nueva, fenómenos asociados simbólicamente con la expansión personal y los nuevos ciclos. Aunque no existe evidencia científica de que estas configuraciones determinen acontecimientos personales, muchas personas utilizan estas fechas como momentos de reflexión.
Qué significa el Portal 10/10 y cómo aprovechar su energía
En numerología, el número 10 representa la finalización de una etapa y el comienzo de otra. Su repetición en la fecha 10/10 refuerza, dentro de esta interpretación, la idea de transformación, crecimiento y apertura hacia nuevas oportunidades.
Para quienes siguen estas creencias, una manera de aprovechar el portal consiste en escribir deseos concretos, visualizar objetivos y reflexionar sobre los cambios que desean realizar. Las intenciones pueden estar relacionadas con vínculos afectivos, estabilidad económica, crecimiento profesional o bienestar personal.
Cada signo del zodíaco tendrá un área particular en la que concentrar sus deseos. Mientras algunos podrán enfocarse en encontrar pareja o fortalecer relaciones, otros buscarán mejorar sus ingresos, cambiar de trabajo o concretar proyectos pendientes, publicó Crónica.
Aries, Tauro y Géminis: relaciones, trabajo y creatividad
Aries: el Portal 10/10 será una oportunidad simbólica para pedir una relación estable, fortalecer un compromiso sentimental o construir una alianza profesional. La recomendación astrológica será establecer acuerdos claros y definir qué se espera de los vínculos personales.
Tauro: las intenciones estarán relacionadas con el crecimiento laboral. Este signo podrá concentrarse en conseguir una segunda oportunidad profesional, retomar negociaciones pendientes o encontrar un empleo con mejores condiciones económicas.
Géminis: el amor y la creatividad serán protagonistas. Quienes pertenezcan a este signo podrán manifestar un nuevo romance, fortalecer una relación existente o impulsar proyectos artísticos y personales que necesiten mayor visibilidad.
Cáncer, Leo y Virgo: independencia y crecimiento económico
Cáncer: la principal intención estará vinculada con alcanzar mayor independencia. El portal será una ocasión para visualizar una mudanza, la compra de una vivienda o una mejora en la autonomía económica. Se aconseja definir objetivos concretos para avanzar hacia esas metas.
Leo: la presencia de Júpiter en este signo será interpretada como un símbolo de expansión y oportunidades. Los deseos podrán orientarse a conseguir empleo, aprobar exámenes, firmar contratos o desarrollar emprendimientos.
Virgo: el dinero y la estabilidad financiera ocuparán un lugar central. Este signo podrá concentrarse en solicitar un aumento salarial, atraer nuevos clientes, mejorar sus ingresos o cumplir objetivos de ahorro.
Libra, Escorpio y Sagitario: nuevas etapas y vínculos afectivos
Libra: el Portal 10/10 representará una oportunidad para reconocer el propio valor y comenzar una etapa diferente. Las intenciones podrán relacionarse con mejorar las condiciones laborales, iniciar un proyecto independiente o fortalecer la autoestima.
Escorpio: la propuesta será dejar atrás experiencias que ya no aportan bienestar y abrirse a nuevas relaciones. En el plano sentimental, se destacará la importancia de construir vínculos basados en la confianza. En lo económico, será un momento simbólico para revisar prioridades.
Sagitario: este signo podrá enfocarse en salir de la rutina, conocer nuevos lugares y recuperar el entusiasmo por proyectos personales. En el amor, la interpretación astrológica invitará a encontrar un equilibrio entre la libertad individual y el compromiso.
Capricornio, Acuario y Piscis: proyectos y abundancia
Capricornio: las metas profesionales y económicas serán importantes, aunque también se recomendará prestar atención al descanso y las relaciones personales. En el amor, la intención podrá centrarse en expresar sentimientos y construir vínculos más cercanos.
Acuario: el portal simbolizará una oportunidad para cuestionar creencias que limitan el crecimiento personal. Este signo podrá manifestar nuevas experiencias laborales, proyectos innovadores y relaciones que respeten su independencia.
Piscis: la abundancia económica será el principal objetivo. Las intenciones podrán relacionarse con conseguir financiación, acceder a becas, desarrollar emprendimientos o reunir los recursos necesarios para concretar proyectos.