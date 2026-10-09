Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación con una romántica producción de fotos

Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación con una producción de fotos románticas desde Madrid, España. El exdiputado y la modelo volvieron a mostrarse públicamente juntos después del conflicto ocurrido en agosto, que derivó en una causa judicial contra el dirigente sindical.

A través de Instagram, Moyano compartió varias imágenes junto a su pareja, en las que aparecen abrazados y disfrutando de distintos momentos del viaje. Una de las fotografías muestra un regalo especial que le entregó a Arizaga: un collar presentado dentro de una caja de terciopelo.

"Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte", escribió el hijo de Hugo Moyano para acompañar la publicación. El posteo fue compartido desde las cuentas de ambos y los comentarios permanecen desactivados.

Las fotos que confirmaron la reconciliación

Entre las imágenes difundidas se destaca una postal en la que ambos aparecen a punto de besarse, con el mar de fondo. Moyano lució una camisa blanca y una bermuda del mismo color, mientras que Arizaga eligió un vestido celeste claro.

(@facundomoyanook)

La pareja continúa en España, donde aprovechó su estadía para recorrer Madrid y realizar compras. Algunos detalles de sus actividades fueron revelados por Moria Casán durante su programa La mañana con Moria, emitido por eltrece.

Según relató la conductora, el exdiputado se comunicó con ella y le envió una fotografía junto a Arizaga desde un bar madrileño. Además, le comentó: “Moria, empezamos a ver tu serie”, en referencia a la producción protagonizada por la artista.

La situación judicial de Facundo Moyano

La reconciliación se hizo pública mientras continúa la causa judicial en Argentina, en la que Moyano se encuentra imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, a raíz de los hechos denunciados en agosto.

(@facundomoyanook)

Tras recuperar la libertad, el exdiputado quedó sujeto a distintas pautas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento y comunicación con Arizaga en territorio argentino.

Pese a esa situación, ambos viajaron a España y volvieron a mostrarse juntos. Las imágenes publicadas en redes sociales confirmaron que retomaron su relación, aunque no modifican por sí mismas las medidas judiciales vigentes.