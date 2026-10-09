Megan Fox lanzó su propia plataforma de contenido exclusivo junto al creador de OnlyFans

Megan Fox presentó Subs, una plataforma de contenido exclusivo que desarrolló junto a Tim Stokely, creador de OnlyFans. La actriz ofrecerá fotografías, videos y publicaciones inéditas mediante una suscripción mensual de aproximadamente 20 dólares.
La actriz estadounidense Megan Fox lanzó su propia plataforma de contenido exclusivo, denominada Subs, en colaboración con Tim Stokely, creador de OnlyFans. La iniciativa marcó una nueva etapa en su carrera, esta vez como empresaria tecnológica, con una propuesta que permitirá a sus seguidores acceder a fotografías, videos y publicaciones inéditas mediante una suscripción paga.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Transformers se convirtió en copropietaria de Subs.com y participó activamente en el desarrollo del proyecto. La plataforma busca establecer una conexión directa entre las celebridades y sus seguidores, mediante contenidos que no estarán disponibles en otras redes sociales.
“Megan Fox se convierte en copropietaria de subs.com, la plataforma de conexión directa con los fans, y lanza su página oficial”, anunció la actriz a través de sus redes sociales. La presentación estuvo acompañada por una producción fotográfica y la promesa de ofrecer “videos, fotos y publicaciones que no encontrarás en ningún otro lugar”.
Qué contenidos ofrecerá la plataforma de Megan Fox
La nueva propuesta digital permitirá a los suscriptores acceder a material exclusivo de la actriz, además de contar con herramientas de interacción para establecer una comunicación más cercana con ella.
Entre las funciones anunciadas se encuentra la posibilidad de enviar mensajes y conocer aspectos más personales de la artista, quien durante los últimos meses modificó su presencia en redes sociales con producciones fotográficas de carácter sensual.
Como parte del lanzamiento, Fox compartió este viernes un adelanto audiovisual a través de sus historias de Instagram. La actriz describió la producción como “un thriller erótico neo-noir”, anticipando el estilo visual de algunos de los contenidos que publicará en el sitio.
Megan Fox habló sobre el control de su imagen
Uno de los aspectos centrales del emprendimiento es la participación de Fox como propietaria de la plataforma, una decisión que le permitirá intervenir en la administración y distribución de sus contenidos.
“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, expresó la actriz en un comunicado difundido durante la presentación.
En ese sentido, explicó cuál fue una de las motivaciones para involucrarse en el proyecto: “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas”, manifestó.
Cuánto cuesta suscribirse a Subs
De acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento, la suscripción a la plataforma de Megan Fox tiene un costo aproximado de 20 dólares mensuales.
El servicio permitirá acceder al material exclusivo que publique la actriz, además de las herramientas de interacción previstas para sus seguidores.
La presentación generó una importante repercusión entre sus fanáticos. Según trascendió, durante las primeras horas posteriores al anuncio, el sitio experimentó problemas de funcionamiento debido a la cantidad de usuarios que intentaron ingresar.
Con este emprendimiento, Megan Fox amplió sus actividades más allá de la industria cinematográfica y se incorporó al mercado de plataformas digitales por suscripción, un sector que permite a los artistas comercializar directamente sus producciones y mantener una relación más cercana con sus audiencias.